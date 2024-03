Nadia Zerouali benoemd tot nieuwe voorzitter Museum Villa Mondriaan

WINTERSWIJK – Het werd al bekendgemaakt tijdens het Nieuwscafé in Winterswijk, en nu mag ook Museum Villa Mondriaan de benoeming van Nadia Zerouali tot nieuwe voorzitter van het bestuur met trots aankondigen. Zerouali neemt het stokje over van Jan Hovers, die heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van een nieuwe visie waarmee het museum een belangrijke, nieuwe fase in is gegaan.

Nadia Zerouali is een geboren en getogen Winterswijkse. Na 25 jaar in het westen te hebben gewoond, keerde ze vorig jaar terug naar haar geboorteplaats. De Villa heeft voor Nadia een bijzondere betekenis. Het is niet alleen een plek doordrenkt van geschiedenis, maar ook een locatie die een persoonlijke connectie heeft met haar familie. Haar vader, die als gastarbeider naar Nederland kwam, heeft een tijd gewoond in de Villa voordat het een museum was. Deze persoonlijke connectie met het gebouw zorgt er mede voor dat Nadia zich met trots en vreugde aan het museum verbindt.

Nadia Zerouali is een veelzijdige persoonlijkheid met een passie voor culinaire en culturele verbinding. Bekend als tv-kok en culinair schrijfster, deelt ze de kunst van het koken met een breed publiek. Haar liefde voor voedsel gaat verder dan alleen smaken en recepten; ze gelooft in de kracht van samen koken en eten als een middel om mensen samen te brengen, culturele bruggen te slaan en polarisatie tegen te gaan. Met haar ervaring, toewijding en liefde voor Winterswijk zal ze een waardevolle bijdrage leveren aan de ontwikkeling en bloei van Museum Villa Mondriaan.

In haar rol als voorzitter zal Zerouali de professionaliseringsslag voortzetten. Ze zal nauw samenwerken met het bestuur, de jongste museumdirecteur van Nederland en alle belanghebbenden om de erfenis van Piet Mondriaan levend te houden. Team Villa Mondriaan kijkt uit naar de samenwerking en is ervan overtuigd dat met Nadia’s betrokkenheid het museum nieuwe successen zal behalen en verder zal bestendigen als toonaangevende culturele instelling.

