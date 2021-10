30 Gelderse gemeenten benoemd tot Official Team Host WK Volleybal Vrouwen 2022

Deel dit bericht













Over een jaar begint het WK Volleybal Vrouwen in Nederland en Polen. De Nederlandse speelsteden zijn Arnhem, Rotterdam en Apeldoorn. In het begin van het toernooi spelen alle 24 deelnemende landen hun wedstrijden in Arnhem. Maar liefst 30 Gelderse gemeenten gaan gezamenlijk de 24 landen huisvesten. Afgelopen woensdag werden deze 30 gemeenten tijdens een bijeenkomst bij Paleis het Loo benoemd tot Official Team Host.

Lokale maatschappelijke kansen

De deelnemers uit 24 landen worden in 30 Gelderse gemeenten ondergebracht (sommige naburige gemeenten werken samen). Iedere gemeente levert in samenwerking met de Gelderse Sport Federatie een actieve bijdrage om activiteiten op te zetten voor de teams en voor de inwoners. Veel daarvan gebeurt in nauwe samenwerking met lokale scholen, verenigingen, bedrijven en tijdens het WK ook met het bezoekende land. Dit moet voordelen op zowel maatschappelijk als economisch gebied opleveren.

Tijdens de ‘One year to go’ bijeenkomst afgelopen woensdag in Apeldoorn, committeerden de 30 Gelderse gemeenten zich officieel aan het WK door het Official Team Host bord te ondertekenen.

Het WK Volleybal is een van de grootste sportevenementen die ooit in Nederland plaatsgevonden heeft. Niet eerder deed het evenement ons land aan.

Jan Markink, gedeputeerde Sport van de provincie Gelderland: “Ik ben trots dat heel Gelderland meedoet aan het WK Volleybal. Ik kijk enorm uit naar de reuring en de activiteiten in alle Gelderse gemeenten die een team huisvesten. Samen maken we er een groot Gelders feest van en laten we zien dat Gelderland de mooiste provincie van Nederland is.”

Arnhem en Apeldoorn

Het WK Volleybal duurt ruim drie weken. De eerste fase heeft het Arnhemse GelreDome als hoofdlocatie. De volgende fasen zijn in Rotterdam, Apeldoorn en Polen, waarna de eindstrijd weer in GelreDome plaatsvindt. Oranje speelt haar wedstrijden altijd op eigen bodem.

De 30 Official Team Hosts uit Gelderland:

Aalten (Achterhoek in Beweging) Berkelland (Achterhoek in Beweging) Bronckhorst (Achterhoek in Beweging) Doetinchem (Achterhoek in Beweging) Montferland (Achterhoek in Beweging) Oude IJsselstreek (Achterhoek in Beweging) Oost Gelre (Achterhoek in Beweging) Winterswijk (Achterhoek in Beweging)

