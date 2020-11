Decembermaand… feestmaand in Bibliotheek

OOST-ACHTERHOEK – De maand december staat bij alle vestigingen van de Bibliotheek Oost-Achterhoek in het teken van feest. Onder het motto ‘Decembermaand… feestmaand’ geeft de Bibliotheek fijne cadeaus weg.

16 tijdschriften cadeau voor alle leden

Voor de leden van de Bibliotheek Oost-Achterhoek is er vanaf heden een nieuwe app beschikbaar, waarmee volwassen leden gratis maar liefst 16 verschillende tijdschrifttitels vanuit huis kunnen lezen. De Margriet, de Viva, Autoweek, maar bijvoorbeeld ook Vrij Nederland zijn bijvoorbeeld beschikbaar. Ook kunnen er oudere uitgaven van die tijdschriften gelezen worden. Deze app ‘TijdschriftenBieb’ is een half jaar beschikbaar als een pilot en er kan onbeperkt gebruik van worden gemaakt. Bibliotheekleden kunnen inloggen in deze app met hun pasgegevens van de Bibliotheek Oost-Achterhoek. De app is te gratis te downloaden in de stores.

Geef een cadeautje weg

Nog iets leuks voor leden: ze mogen aan vrienden, kennissen, buren, familie en anderen een gratis lidmaatschap voor 3 maanden weggeven. De ontvanger (die het afgelopen jaar geen lid mag zijn geweest van de Bibliotheek Oost-Achterhoek) kan 3 maanden lang gebruikmaken van alle diensten van de Bibliotheek Oost-Achterhoek én van het tijdschriftencadeautje. De bonnen hiervoor kunnen door leden afgehaald worden in de zeven vestigingen van de Bibliotheek. Een perfect extra cadeautje namens de Sint of onder de kerstboom!

Natuurlijk vergeten we ook de gever van de bon niet. Elk lid dat een bon uitgegeven heeft, waarmee zich iemand in laat schrijven als nieuw lid, maakt kans op een jaar lang gratis lenen.

Warme kerstgroet

In alle zeven vestigingen staan ‘kerstbomen’ en displaytafels met kerstboeken, aangevuld met materialen om een kerstbal te versieren. Op die bal mag een naam van iemand geschreven worden, die een warme kerstgroet verdient. Die bal mag vervolgens, al dan niet versierd/gekleurd, in de kerstboom gehangen worden. “Deze actie lijkt op ‘Joris’ kerstboom’, de activiteit met ambassadeur Joris Linssen, die we vorig jaar in onze vestigingen hadden”, meldt programmeur Carlijn Nijhof. “Door corona kan die activiteit dit jaar niet herhaald worden, maar we pakken het in kleinere vorm alsnog op. Kom dus een kerstbal versieren in onze Bibliotheken”, aldus Nijhof.