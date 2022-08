Meer dan 2000 vissen gevangen tijdens viswedstrijd om het Grolse kanon

GROENLO – Voor veel deelnemers aan de Open Groenlose om ’t Grolse kanon staat de 1e zaterdag van augustus steevast in hun agenda. De open Groenlose van zaterdag 6 augustus was helemaal vol met 48 deelnemers. Zo’n twintig vrijwilligers zorgden voor een perfect verlopen 40e editie van deze bijzondere viswedstrijd. Want de winnaar gaat niet alleen met een mooie vleesschotel naar huis, maar met een heus Grols miniatuur kanon. Vele deelnemers die deze prachtige prijs al eens hebben gewonnen vertellen dan ook dat het Grolse miniatuur kanon een speciale plek in huis heeft gekregen. Dat is toch geweldig. Grolle promotie in optima forma.

De wedstrijd

De loting vond ditmaal plaats in de Oude Calixtuskerk en bijna alle deelnemers hadden nog nooit meegemaakt dat de loting voor een viswedstrijd in een kerk was. Dit vonden ze geweldig en uniek. Dat kan alleen in Grolle bij de Groenlose Hengelsport Vereniging (GHV). De vrijwilligers van de GHV hadden er een week voor de wedstrijd voor gezorgd dat het parcours en ook de visplekken er optimaal bij lagen. Hulde.

Na de briefing kon er worden geloot en dit had een vlot verloop. Hierna toog iedereen naar zijn of haar gelote visplek en toen de Oude Calixtus 8.30 uur sloeg werd er gestart met de wedstrijd. Al snel werden de eerste vissen gevangen en dit bleef eigenlijk de hele wedstrijd zo. Wilde je in de voorste regionen eindigen dan moest je naast veel vissen ook een hoog gewicht aan vis hebben. Want je krijgt punten voor het gewicht en het aantal vissen.

In totaal zijn er 2.123 vissen gevangen die een gewicht hadden van 64 kilo en 170 gram. Er waren maar liefst vijf deelnemers die meer dan 100 vissen hadden. De meeste vissen (138) had Erik Nijland uit Rijssen. Jan Bouwhuis uit Haaksbergen had het meeste gewicht namelijk 4.385 gram. Maar beiden waren niet de totaalwinnaars.

Prijsuitreiking

De prijsuitreiking had plaats in cultureel centrum De Mattelier. Een mooie locatie voor de prijsuitreiking. Alvorens de uitslag bekend te maken bedankt voorzitter Erik Mentink alle vrijwilligers voor hun tomeloze inzet om deze traditionele wedstrijd tot een succes te maken. En een succes was het zo bleek wel uit de vele complimenten die we van de deelnemers in ontvangst mochten nemen.

Er wordt met deze mooie wedstrijd gevist op gewicht en aantallen. Dit wordt omgezet in punten. En dat maakt voor de deelnemers de uitslag altijd spannend. Denk je qua gewicht goed te zitten, dan gooit soms het aantal gevangen vissen weer roet in het eten.

Nadat de bbq pakketten voor de meeste vissen en het hoogste gewicht waren uitgereikt begon de daadwerkelijke prijsuitreiking. Dit werd spannende tot het laatst. De winnaar werd de bekende Grolse wedstrijdvisser Robert ten Have. Hij zat in de kloostertuin en wist in totaal 90 vissen te vangen en 1.650 gram aan vis. In zijn vak had hij de meeste vissen en het hoogste gewicht. Hij werd tevens de beste Grolse visser. Robert proficiat met je mooie prijzen.

Bedankt

Namens de GHV willen we alle vrijwilligers die geholpen hebben nogmaals bedanken voor hun inzet. Op naar de 41e editie in 2023.

Uitslag

Robert ten Have (Groenlo) 90 vissen 650 gram 1 vakpunt

Bennie Polman (Elst) 89 vissen 970 gram 1 vakpunt

Hans Valkenburg (Valburg) 56 vissen 815 gram 1 vakpunt

Erik Nijland (Rijssen) 138 vissen 280 gram 1 vakpunt

Henk Bargerman (Borculo) 56 vissen 090 gram 2 vakpunten

De volledige uitslag is te vinden op www.visseningroenlo.nl

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....