Deel dit bericht













GROENLO – De brandweer is zondagavond rond 18.30 uur uitgerukt met twee blusvoertuigen en materieel voor waterwinning ter plaatse aan de Thorbeckestraat in Groenlo. Hier staan autobanden in de brand. Om overslag naar omliggende panden te voorkomen is opgeschaald naar ‘middel brand’.

Inmiddels is het sein brandmeester gegeven. De brand is onder controle en overslag naar omliggende panden heeft de brandweer kunnen voorkomen.

Oorzaak van de brand is (nog) onbekend.

Lees ook ....