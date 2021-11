H.V. Grol DS2 – Dynamiek DS1

Deel dit bericht













GROENLO – Zaterdagavond 30 oktober was sporthal Den Elshof het strijdtoneel voor twee leuke potten handbal. Nadat dames 1 in Stevo 2 hun meerdere moest erkennen, was het de beurt aan dames 2 van HV Grol om te laten zien wat ze waard waren.

Licht gespannen begonnen de dames aan de wedstrijd. Dynamiek, dat jong en fit oogde werd toch wel licht gevreesd. Gelukkig kwamen de dames van Grol goed uit de startblokken en wisten in niet al te veel tijd een ruime voorstand van 8-1 op te bouwen. De verdediging van Grol stond goed en de trefzekerheid van de thuisploeg was hoog. Toch wist Dynamiek het tij te keren en ging langzaam beter spelen. Grol hield de voorsprong echter wel vast, waardoor ze de rust in ging met een stand van 14-7.

Na de rust ging Dynamiek korter op elkaar verdedigen, dit had effect. De dames van Grol moesten even schakelen en kijken hoe ze hier mee om moesten gaan. De aanvallen liepen minder soepel en ook het afronden lukte minder goed. Gelukkig stonden keepers Lorin (eerste helft) en Sandra (tweede helft) beide een goede pot te keepen. Sandra blokte zelfs nog twee penalty’s. De tweede helft was voor Grol minder goed dan de eerste helft, maar de dames wisten wel nog een aantal keer te scoren en zo met 23 tegen 15 een mooie overwinning binnen te slepen.

Volgend weekend, op zondag 7 november om 14.00 uur, speelt dames 2 een uitwedstrijd in Geesteren (OV) tegen dames 3 van Stevo.

Lees ook ....