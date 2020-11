Uitbreiding openingsuren bibliotheek Lichtenvoorde

LICHTENVOORDE – De openingsuren van de Bibliotheek Lichtenvoorde worden weer uitgebreid. Door de coronamaatregelen waren die uren ingeperkt, maar met de opening van de nieuwe Bibliotheek aan De Leest wordt het weer mogelijk om meer open te gaan. De twee ochtend- en de avondopenstelling zijn vanaf 7 december terug.

Coronaperiode

“Toen we na de sluiting in het voorjaar onze deuren weer mochten openen, wilden we, met inachtname van alle voorschriften, zoveel mogelijk van onze dienstverlening weer opstarten”, meldt manager dienstverlening Lynn Karsijns. “Dat betekent bijvoorbeeld dat we voor cursussen en voor de taalbegeleiding van het Taalhuis de ochtenden moesten reserveren, omdat dit niet gelijktijdig kon plaatsvinden met de openstelling van de Bibliotheek. De nieuwe vestiging aan De Leest biedt heel veel mogelijkheden door de aparte ruimtes die daar zijn gecreëerd voor cursussen en begeleiding. Daardoor kunnen we vanaf maandag 7 december de twee ochtendopenstellingen en de avondopening weer invoeren”, aldus Karsijns.

Openingstijden per 7-12

Vanaf maandag 7 december zijn de openingstijden van de Lichtenvoordse vestiging als volgt: maandag en woensdag: 13.30-17.30 uur, dinsdag en donderdag: 10.00-17.30 uur, vrijdag 13.30-20.00 uur en op zaterdag van 10.00-13.00 uur.