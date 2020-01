Monument ‘levenlicht’ op de Markt in Groenlo

Persoonlijke verhalen, brieven, gedichten, zang, muziek en ruimte voor stilte en eigen overpeinzingen bij de herdenking van de slachtoffers van de Holocaust



GROENLO – Op zondag 26 en maandag 27 januari, van 17.00 tot 22.00 uur, is iedereen welkom om naar het tijdelijke Holocaustmonument LEVENSLICHT op de Markt in Groenlo te komen. Burgemeester Annette Bronsvoort zal beide avonden officieel openen. Daarna vertellen inwoners, van jong tot oud, verhalen over Joodse inwoners van Oost Gelre die in de 2e Wereldoorlog slachtoffer zijn geworden van de Holocaust. Er worden brieven voorgelezen, gedichten voorgedragen, gezongen en er wordt muziek gemaakt. Een groot tv-scherm toont de indrukwekkende diaserie ‘Namen en gezichten van de Holocaust-slachtoffers uit Oost Gelre’. Het wordt een persoonlijk en ingetogen programma, waarbij ook veel ruimte is voor stilte en eigen overpeinzingen.

Herdenking 75 jaar bevrijding Auschwitz-Birkenau

Op 27 januari 2020 is het 75 jaar geleden dat concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau, hét internationale symbool van de Holocaust, door de Russen werd bevrijd. Ieder jaar wordt rond deze datum stil-gestaan bij de slachtoffers van de Holocaust. Dit jaar wordt er extra aandacht aan besteed. Om mensen in het hele land te betrekken bij dit stuk oorlogsverleden, heeft kunstenaar en innovator Daan Roosegaarde op verzoek van het Nationaal Comité 4 en 5 mei een tijdelijk lichtmonument ontworpen: LEVENSLICHT.

LEVENSLICHT, symbool voor ademhaling of hartslag

Het nationale monument, dat op 17 januari in Rotterdam onthuld is, bestaat uit 104.000 ‘lichtgevende’ stenen Deze stenen staan voor de 104.000 Joden, Roma en Sinti die slachtoffer zijn geworden van de Holocaust in Nederland. De stenen uit dit monument worden deze week verdeeld over 170 gemeentes in Nederland, waaronder ook Oost Gelre. Ongeveer 600 stenen uit het monument vormen op 26 en 27 januari op de Markt in Groenlo een intieme cirkel. De stenen zijn geïmpregneerd met fluorescerende inkt en dankzij een ultraviolette lamp lichten ze om de paar seconden op en doven weer uit, als een ademhaling of hartslag. Men kan rondom het monument lopen, de stenen aanraken en verplaatsen.

Uitnodiging voor alle inwoners van de gemeente Oost Gelre

Iedereen is welkom bij dit monument en de bijzondere herdenking. Meerdere vrijwilligersorganisaties, scholen, bestuurders, verenigingen en inwoners hebben hun medewerking al toegezegd om verhalen te lezen en muziek te maken. Inwoners die zich nog niet hebben aangemeld, maar ook nog graag actief willen meedoen, kunnen zich op de avonden zelf melden bij de VVV in Groenlo. Er zijn vele verhalen en gedichten beschikbaar.

Indrukwekkende verhalen over o.a. de familie Mogendorff en Meier Eichenwald

Eén van de verhalen is dat van de broers en zusters Mogendorff uit de Nieuwstraat in Groenlo, mensen op leeftijd. Ze kregen een oproep om zich te melden in Vught. Ze doken niet onder want ‘Wat mot ze toch met ons olde leu in een werkkamp. Wi’j bunt d’er zo weer!’ Samen met Meier Eichenwald van 80 uit de Notenboomstraat en Carolina Trybits-Mogendorff van 83 uit de Nieuwstad namen ze de trein. Bij aankomst in Vught werden ze naar Westerbork gebracht. Vandaar gingen ze de eerstvolgende dinsdag naar Sobibor; 3 dagen lang in een goederentrein. Ze werden meteen bij aankomst in Sobibor op 14 mei 1943 vermoord… Zouden ze het op de lange reis nog over Grolle hebben gehad?

De gemeente Oost Gelre heeft het Comité 4 mei Groenlo gevraagd de organisatie op zich te nemen. Samen met Stichting Stolperstenen Groenlo, Veteranencomité Oost Gelre en de Stichting 4 en 5 mei Lichtenvoorde zijn zij erin geslaagd om voor beide avonden een passend programma samen te stellen.