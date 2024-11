Mooi Groenlo.

Creëer Jouw Droomhuis met Betaalbaar Interieuradvies! Bij StijlvolBudget maken we stijlvolle woonoplossingen voor iedereen toegankelijk. Ontvang praktisch interieuradvies dat volledig is afgestemd op jouw wensen én budget! ✔️ Op maat gemaakte moodboards

“Buiten verantwoording redactie”

We hebben de zomer achter ons gelaten en gaan genieten van de herfstkleuren in onze tuinen en in de vrije natuur. Langzaam horen we overal weer de bladblazers ronken en zien de bladharken hun dienst doen. Het straatbeeld, de tuinen en bossen veranderen compleet en het is fantastisch om tijdens een wandeling die als maar veranderende herfstkleuren te ervaren en te fotograferen.

Wat ook mooi is is dat over het algemeen het gras weer kort gemaaid en de overhangende struiken grotendeels gesnoeid zijn. Je kunt bijna overal weer vrijuit lopen. Groot voordeel daardoor is ook dat kinderen en honden geen last meer hebben van die bekende gevaarlijke grasaren die je overal zag staan. Dat bespaart veel ellende.

Over dat snoeien gesproken, omdat ik nogal veel vrije tijd heb en deze zowel te voet alsmede fietsend gebruik, weet ik redelijk goed waar in Groenlo de openbare ruimtes vrij van obstakels zijn. Denk overigens, dat u ook wel ervaren heeft dat het vrij van obstakels zijn de afgelopen zomer op sommige plekken nogal behoorlijk tegenviel. Er waren nogal wat trottoirs, voet en fietspaden waar het gras en struiken je bijna om de benen sloeg of nog erger, dat je ervoor moest uitwijken. Trottoirs, zoals b.v. langs de Borculoseweg en het wandelpad tussen de Halve Maanweg en het Blikpad waren vaak maar voor een gedeelte daarvan te gebruiken.

Gelukkig komt er na de komende winter het voorjaar er weer aan. Rond die tijd, of nog beter nu al, is het best te overwegen wat wij er met ons allen aan kunnen doen om Groenlo er nog aantrekkelijker en mooier uit te laten zien.

Wellicht is het dan een idee om de overhangende struiken, heggen en bomen dusdanig te snoeien dat deze op eigen grond blijven en niet over de openbare ruimtes hangen. Of misschien wel het beste, haal deze in dat geval helemaal weg.

Ik weet niet of de gemeente Oost Gelre een goed maai en snoeibeleid hanteert. Wat ik wel weet is dat er in verschillende delen van Groenlo het er door niet, sporadisch of maar een strookje van de berm te maaien, het er in de zomer nogal onverzorgd uitziet. En dat onverzorgd uitzien komt ook door het niet maaien van velden – wadi’s en het niet snoeien van struiken.

Een goed voorbeeld is dat als je via het Laantje van Lasonder naar en door de Potkoele richting het Schralenstein loopt. De struiken, onkruid en het gras langs de buitenkant van de gracht staan daar zo hoog dat je deze op sommige plekken niet eens meer kunt zien. Er is mij verteld dat dit juist de bedoeling is. Wie verzint dit?

Wat overigens ook mooi is is dat er in onze stad overal gezellige vast opgestelde bankjes staan. Minder mooi is het dat sommigen te smerig zijn om op te gaan zitten en/of stuk zijn. Zou hier geen afspraak over gemaakt kunnen worden dat deze, net als de soms overvolle afval en hondenpoepbakken, beter onderhouden worden? Overigens, dat de hondenpoepbakken steeds vaker gevuld worden is natuurlijk een erg goed teken. Natuurlijk kost dat alles geld, maar hebben we dit niet met ons allen allang via de gemeentelijke belastingen betaald?

Heel positief was ook als je via de Halve Maanweg richting de Kapotte Brug liep. De aanblik van de goed onderhouden volkstuintjes met daarop verschillende bloemen was een lust om te zien. En dan zeker het bloemenveld op de hoek Halve Maanweg – Blikpad. Menigeen heeft in dat bloemenveld een mooi bosje bloemen geplukt. (Pas wel op voor het prikkeldraad dat daar op de grond ligt.) En als dit op meerdere plekken rond Groenlo gerealiseerd zou kunnen worden, dan is dat prachtig. Een schatkamer voor de insecten.

Overigens, er zijn of komen nog veel meer mooie veranderingen in Groenlo. Zoals de kijkgaten in de muur van het kerkhof bij de Kanonsbulten, Jongensstad, Pumptrack en de Kanjer Arena. Ook het opnieuw ingerichte veld voor De Slag om Grolle is indrukwekkend. En nog mooier: binnen niet al te lange tijd het Nationaal Museum Tachtigjarige Oorlog en Bommelwereld.

Hopelijk binnenkort nog even kijken naar het schaatsen op het hernieuwd aangelegde schaatsveldje aan de Halve Maanweg. Per slot van rekening wordt het niet voor niets winter.

O ja, tot laatst nog iets. Het zou ook heel mooi zijn dat de grote vijvers en de Grolse Grachte vanaf 2025 eens een keer vrij zouden zijn van blauwalg. Op sommige plekken kleurden deze bijna hetzelfde als het omliggende terrein, groen of grauw, maar oogde vooral smerig. Maar ja, over die blauwalg is de afgelopen jaren al genoeg te doen geweest. Of toch niet?

Buiten alles, Groenlo heeft heel veel moois te bieden en met of zonder een beetje aanpassingen blijft het een van de mooiste steden om in te wonen.

John Roes

