Mooie vangsten tijdens start van Grachtencompetitie

Deel dit bericht













GROENLO – Zondag 27 juni was het dan eindelijk zover, de Grachtencompetitie kon van start gaan. De wedstijdcommissie had ditmaal als parcours gekozen de Houtwal en de Kanonswal. Een mooi parcours waar de laatste weken mooie vangsten genoteerd werden.

Om 7.00 uur werd er geloot op de parkeerplaats bij de Jumbo en de kleine 20 deelnemers vonden het fijn dat men weer een wedstrijdje kon vissen.

Leo te Koppel deelde mede dat er in het Najaar nog twee themawedstrijden worden gevist, te weten in November de Snertwedstrijd en tussen kerst en Oud en Nieuw de Oiebollenwedstrijd. Leuke gezelligheidswedstrijden. De Snertwedstrijd staat gepland voor zondag 14 november en de Oliebollen wedstrijd aan de stadsgracht voor woensdag 29 december. De vraag was ook nog of de twee vervallen wedstrijden nog ingehaald moeten worden. Maar dit zal moeilijk worden. Tijdens de volgende wedstrijd van Juli zal hier duidelijk over zijn.

Na de loting gingen de deelnemers snel naar hun gelote plaats om de visstek op te bouwen en om 8.00 uur klonk het beginsignaal.

Kort hierna werden al de eerste visjes gevangen en de vis bleef de eerste anderhalf uur behoorlijk goed doorbijten. Daarna en met name aan de Houtwal was het echt schrapen om nog een visje te vangen. Een enkeling verspeelde een grote bonusvis, maar dat mocht de pret niet drukken. Toch werd gedurende de wedstrijd duidelijk dat in het vak Houtwal het meeste werd gevangen. De jeugdige Thijn Luttikholt wist na het eindsignaal dat om 12.00 uur klonk de overwinning voor zich op te eisen. Thijn ving maar liefst 51 vissen die een gewicht hadden van 2.360 gram. Keurig gevist Thijn. Frans Oosterholt en Martin Kampshof werden respectievelijk tweede en derde in dit vak.

In het van aan de Kanonswal was het Leo te Koppel die vak winnaar werd met 45 vissen die samen 1.185 gram wogen. Ook een mooie prestatie. Paul Overkemping en de jeugdige Wiebe Theissen werden tweede en derde en Wiebe Theissen ving een keurige 21 vissen.

Al met al kan worden teruggekeken op een mooie start van de Grachtencompetitie die onder goede weersomstandigheden werd gevist. . Op zondag 4 juli wordt er verder gevist.

Vak A (Houtwal)

Thijn Luttikholt 51 vissen 2.360 gram 1 punt Frans Oosterholt 33 vissen 975 gram 2 punten Martin Kampshof 29 vissen 1.420 gram 3 punten

Vak B (Kanonswal)

Leo te Koppel 45 vissen 1.185 gram 1 punt Paul Overkemping 16 vissen 545 gram 2 punten Wiebe Theissen 21 vissen 410 gram 3 punten

Tussenstand na 1 wedstrijd

Thijn Luttikholt 51 vissen 2.360 gram 1 punt Leo te Koppel 45 vissen 1.185 gram 1 punt Frans Oosterholt 33 vissen 975 gram 2 punten Paul Overkemping 16 vissen 545 gram 2 punten Martin Kampshof 29 vissen 1.420 gram 3 punten Wiebe Theissen 21 vissen 485 gram 3 punten Leo Helmers 18 vissen 1.265 gram 4 punten Herman Oosterholt 6 vissen 780 gram 4 punten Joop Ottink 8 vissen 1.240 gram 5 punten Steven Groot Severt 11 vissen 485 gram 5 punten

Volgende viswedstrijd aan de gracht voor de Grachtencompetitie is op zondag 4 juli.

Overige wedstrijden in de maand Juli aan de stadsgracht:

Woensdag 7 juli Open Zomeravond viswedstrijd

Zondag 11 Juli viswedstrijd Groenlo-Haaksbergen

Woensdag 14 juli , Finale Jeugd

Woensdag 21 Juli Open Zomeravond viswedstrijd