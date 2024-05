Muziekvrijmarkt in de Mattelier

Ontdek het verleden van Groenlo Duik in een rijke verzameling van meer dan 8.000 foto’s en films. Elke dag wordt een nieuwe oude foto toegevoegd. Deel jouw herinneringen bij elke foto! Bekijk de collectie

GROENLO – Voor muziekliefhebbers wordt er in Groenlo een verkoop gehouden van zowel gebruikte als nieuwe muziekspullen tijdens de Muziekvrijmarkt op zaterdag 25 mei. Dit evenement, voor de tweede keer georganiseerd door Han Mali in samenwerking met De Mattelier, vindt plaats van 10.00 tot 16.00 uur en is toegankelijk zonder entreekosten.

Deelnemers kunnen muziekinstrumenten, bladmuziek, en andere muziek gerelateerde artikelen verkopen of ruilen. Het aanbod tot nu toe omvat blaasinstrumenten, gitaren, basgitaren, drumstellen, elpees, cd’s, versterkers, microfoons, en diverse accessoires. Aanmeldingen voor deelname stromen binnen, maar er is nog plaats voor meer verkopers.

De markt is nadrukkelijk niet commercieel van opzet; het doel is een laagdrempelige en gezellige bijeenkomst te creëren waar mensen niet alleen kunnen kopen en ruilen, maar ook hun muzikale talenten kunnen delen. Deelnemers die optreden, kunnen vrijwillige bijdragen in een hoed of bakje laten doen door toeschouwers.

Deelnemers die artikelen willen verkopen, wordt een kleine bijdrage van €10 gevraagd om de kosten te dekken. Aanmelden kan via trommeltoko@kpnmail.nl of telefonisch via 06-30732582.

Bron(nen) & Afbeelding(en)