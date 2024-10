Na een 0-2 voorsprong verliest Grol alsnog van RKZVC

✔️ Persoonlijk interieuradvies Ontdek meer ZIEUWENT / GROENLO – Na wat voorlopig het laatste seizoen in de eerste klasse van de KNVB was voor beide teams, stonden de gedegradeerde clubs RKZVC en Grol afgelopen zondag weer tegenover elkaar in de tweede klasse. In het seizoen 2023-2024 wist Grol in Zieuwent te winnen van RKZVC, terwijl de derby in Groenlo eindigde in een gelijkspel. Een opvallend detail is dat Arjen Nijman, de huidige hoofdtrainer van Grol, toen nog verantwoordelijk was voor RKZVC tijdens beide duels. Na de seizoensopening van 2024-2025, waarin RKZVC gelijk speelde tegen SC Varsseveld (2-2) en Grol won van SDOUC Ulft (3-2), ging alle aandacht nu uit naar de streekderby op sportpark De Greune Weide in Zieuwent, waar RKZVC met 3-2 zegevierde.

Beide teams ondergingen in de zomerperiode diverse veranderingen in hun spelersgroep. RKZVC moet dit seizoen verder zonder spelers als Sjors Storkhorst, Joey Belterman, Jaco Klein Goldewijk, Jur Bokkers en Remco van Leeuwen. Bij Grol zijn onder andere Wouter Pillen, Mart Willemsen, Rico Lammerdink, Jordy Schutten en Roel Bruins gestopt of naar een lager team gegaan. Toch deden beide ploegen hun uiterste best om het publiek een goede wedstrijd te bieden.



Grol zakt in de tweede helft volledig in

In de praktijk was het echter Grol dat in de tweede helft volledig door het ijs zakte. Na een sterke eerste helft, waarin Grol met 0-1 voorstond, leek het even de goede kant op te gaan toen Siebe Lantink na een rush van Tycho Riteco voor 0-2 zorgde. Echter, na het uitvallen van centrumverdediger Max de Vries door een hamstringblessure, raakte de verdediging van Grol in de problemen. In de 53e minuut zorgde Jouke Knippenborg voor de aansluitingstreffer: 1-2. Kort daarna maakte Tom Walterbos gelijk: 2-2.

Grol kon de tegenslagen niet verwerken en in de slotfase wist Björn Doppen zelfs een hoekschop in één keer achter doelman Nick Oude Luttikhuis te schieten: 3-2. Deze onverwachte nederlaag zorgde voor grote teleurstelling bij de spelers, de technische staf en het altijd trouwe Grolpubliek. Er is dan ook alle reden om de komende week hard te werken aan herstel, in de hoop dat Grol volgende zondag thuis tegen de nog ongeslagen koploper Jonge Kracht uit Huissen een beter resultaat neerzet.

Wedstrijdinformatie

Opstelling Grol tegen RKZVC:

Doel: Nick Oude Luttikhuis

Achter: Kaj Riteco, Max de Vries (Jordi Geelink), Kjell Riteco en Yaluca Meusert

Midden: Siebe Lantink, Tiem Rots en Mick Wissink (Tyn Brockötter)

Voor: Mark Hietland, Luc Berentsen en Tycho Riteco

Arbitraal trio:

Scheidsrechter: Onur Berk Tastan (Eibergen)

Assistent-scheidsrechters: Raymond Klein Goldewijk (RKZVC) en Barend Soer (Grol)

Scoreverloop:

10e min. 0-1 Mark Hietland

47e min. 0-2 Siebe Lantink

53e min. 1-2 Jouke Knippenborg

64e min. 2-2 Tom Walterbos

87e min. 3-2 Björn Doppen

Gele kaarten:

RKZVC: Bart te Focht, Thieme Terhaerdt, Thijs van Ostaijen, Tristan Krabbenborg, Bob te Molder, assistent-trainer John Krabbenborg

Grol: Tycho Riteco

Uitslagen Tweede Klasse F:

RKZVC – Grol 3-2

Jonge Kracht – Varsseveld 3-1

SDOUC – VIOD 2-2

Trekvogels – Quick 1888 3-3

AZC – WSV 0-0

VVG ’25 – Westervoort 1-3

Union – Voorwaarts 4-1

Stand Tweede Klasse F:

VIOD 2-6 Jonge Kracht 2-6 Union 2-6 RKZVC 2-4 WSV 2-4 Westervoort 2-3 Grol 2-3 AZC 2-2 Quick 1888 2-2 Varsseveld 2-1 Trekvogels 2-1 SDOUC 2-0 VVG ’25 2-0 Voorwaarts 2-0

Vervolg competitieprogramma Grol 1:

Zondag 6 oktober: Grol – Jonge Kracht

Zondag 13 oktober: Voorwaarts – Grol

Zondag 20 oktober: Grol – Varsseveld

Bronnen: Tekst: Theo Huijskes, Foto’s: Marcel Houwer

