Na twee nacompetitie duels is degradatie definitief een feit

GROENLO – Tussen de hectiek van het enerverende Marveldtoernooi in Groenlo, waar spelers van O15 op internationaal niveau hun krachten meten, maakte SV Grol een uitstapje naar Nieuwleusen voor een cruciale ontmoeting met de plaatselijke club in de nacompetitie voor lijfsbehoud in de 1e klasse van de KNVB.

Spannende Wedstrijd in Nieuwleusen

Voor SV Grol was dit het tweede duel van de nacompetitie. Na een overtuigende overwinning op Woezik in de eerste ronde, wachtte nu de sterke verdediging van SV Nieuwleusen, die slechts 29 tegendoelpunten incasseerde in 26 competitiewedstrijden. Nieuwleusen, tweede in de 2e klasse I, was vrijgeloot in de eerste ronde van de nacompetitie.

Blessures en Vervangingen

Grol begon sterk en toonde een solide performance, maar werd al snel geconfronteerd met tegenslagen. Luc Berentsen, topscorer van het afgelopen seizoen, moest zich in de 10e minuut laten vervangen door Mick Wissink vanwege een liesblessure. Toch opende Grol de score in de 16e minuut door een vrije trap van Mark Hietland, die de bal onberispelijk in de kruising schoot: 0-1.

Ommezwaai en Tegendoelpunten

De vreugde was van korte duur. Slechts enkele minuten later veroorzaakte Sem Brummelaar een penalty voor de thuisploeg, die koel werd benut door Roy Bollemaat, 1-1. Dit bleek het kantelpunt van de wedstrijd. Grol verloor de grip op het spel en leed onder blessures, waardoor ook Jordy Schutten en Mick Wissink uitvielen.

Eindstand en Degradatie

Net voor rust liep Grol tegen een tweede treffer aan door Henk Randy Vink, 2-1. Na de hervatting kreeg Grol een paar kansen, maar het was Tom Vasse die de voorsprong voor Nieuwleusen uitbreidde naar 3-1. Henk Randy Vink bezegelde met een strak schot in de 65e minuut het lot van Grol met 4-1.

