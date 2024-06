Nieuw Klokkenklavier ingeweid in Groenlo

Midzomerwandeling in Groenlo Zaterdag 22 juni 2024 wordt de Midzomerwandeling georganiseerd in Groenlo. Deze wandeltocht is 6 kilometer en deelname is gratis. Start: Brouwersnös Eibergseweg 1 Groenlo. Starttijd: Tussen 19.30 uur en 20.30 uur.

GROENLO – Afgelopen vrijdag 14 juni werd in Groenlo het klokkenklavier ingeluid. Wethouder Ellen Dusseldorp en stadsbeiaardier Wim Ruessink vierden de inwijding van het nieuwe klokkenklavier in de toren van de Oude Calixtus. Het klokkenspel van de voormalige kerk, die staat in het centrum van Groenlo, trok veel aandacht van onder andere ook bezoekers van de weekmarkt.

Het nieuwe klokkenklavier vervangt een oud exemplaar uit de Stevenskerk in Nijmegen, dat sinds 2000 in gebruik was. “Het nieuwe klavier speelt als een nieuwe fiets of auto,” aldus Ruessink. Het nieuwe instrument maakt het bespelen van het carillon lichter en aangenamer.

Tijdens de inwijding speelde Ruessink diverse verzoeknummers, waaronder “Nothing Compares to You” als eerbetoon aan Sinéad O’Connor en “Hotel California” ter nagedachtenis aan Randy Meisner van The Eagles. Wethouder Dusseldorp speelde ook mee en benadrukte het belang van het carillon voor de stad.

Het carillon van de Oude Calixtus, bestaande uit 47 klokken, is een van de grootste muziekinstrumenten ter wereld. De gemeente Oost Gelre, eigenaar van de toren en het carillon, zorgde voor de vernieuwing van het klavier. Dankzij deze vernieuwing kan de beiaardier elke vrijdagmiddag live spelen voor het publiek in Groenlo. Naast de live muziek verzorgt Ruessink ook het automatische spel dat elk half uur te horen is.

