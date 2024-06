Jörne Sprehe subliem naar triomf in Rabobank Grote Prijs van Outdoor Gelderland

Midzomerwandeling in Groenlo Zaterdag 22 juni 2024 wordt de Midzomerwandeling georganiseerd in Groenlo. Deze wandeltocht is 6 kilometer en deelname is gratis. Start: Brouwersnös Eibergseweg 1 Groenlo. Starttijd: Tussen 19.30 uur en 20.30 uur.

VRAGENDER – Als Olympische kwalificatiewedstrijd en met een startlijst met verschillende wereldtoppers, werd er reikhalzend uitgekeken naar de 1.55m Rabobank Grote Prijs van Outdoor Gelderland. Louis Koninckx ontwierp een technisch parcours waarin vijf namen zich mochten melden voor de barrage. Met een sublieme rit was het Jörne Sprehe die de hoofdprijs kon opstrijken. Gerben Morsink en Gerco Schröder kregen het publiek op de banken met een zilveren en bronzen positie.

Jörne Sprehe boekte vandaag haar derde overwinning op Outdoor Gelderland. Na twee topprestaties met Hickstead White, zadelde ze voor de Grand Prix haar beste paard: Sprehe Hot Easy. “Sprehe Hot Easy is een snel paard. Ze is inmiddels twaalf jaar oud, dus weet hoe het spelletje in elkaar steekt. De barrage ging perfect. Ook mijn complimenten aan de parcoursbouwer en de organisatie, ik ben echt heel dankbaar en blij dat ik op Outdoor Gelderland mocht rijden.”

Dubbel en dwars verdiend

Louis Koninckx vertelt na afloop: “Het was een parcours dat toch wel heel technisch uitviel. De driesprong bleek vaak een scherprechter. Die oxer was de vereiste 60 cm breed. Dan moet je als ruiter ook een paard hebben die dat kan springen op één galoppas. Niet alle paarden zijn daar nog aan toe.” Jörne Sprehe en haar merrie Sprehe Hot Easy duidelijk wel en Louis Koninckx zegt dan ook te hebben genoten van haar ritten: “Jörne Sprehe heeft de winst dubbel en dwars verdiend. Ze reed zo’n fantastische barrage. Als een pijl uit een boog. Ze heeft de hele week al scherp gereden. Heel precies, geen meter te veel.”

Fantastisch publiek

De nummer twee, Gerben Morsink, had het publiek duidelijk aan zijn zijde. De bezoekers leefden hoorbaar mee toen de ruiter zijn zelf gefokte hengst Navarone Z foutloos door de finish stuurde en de barrage van Nederlandse deelname verzekerde. “Dit parcours was mij op het lijf geschreven. Het voelde tijdens het parcours lopen al goed. Navarone Z is in vorm, vorige weekend had hij nog twee top-drie klasseringen te pakken in Riesenbeck. Fantastisch dat de mensen zo meeleven. Ik hoorde het publiek uit hun dak gaan, supermooi. De familie Morssinkhof heeft echt een topevenement georganiseerd deze week, daar wil ik ze hartelijk voor bedanken. Net als de sponsoren en alle andere mensen die hier een bijdrage aan hebben geleverd. Ik heb het naar mijn zin gehad deze week en vandaag nog eens extra!”, vertelt Morsink enthousiast.

Gerco Schröder derde

Gerco Schröder sleepte negentien jaar terug de allereerste grote prijs van Outdoor Gelderland in de wacht. In het zadel van de tienjarige Jackpot vormde Schröder ook dit jaar een geduchte tegenstander. Met veel macht sprong de combinatie naar een foutloze basisomloop om vervolgens ook ongeschonden het verkorte parcours te doorlopen. De derde prijs viel hen ten deel. Alex David Gill, die het Verenigd Koninkrijk vertegenwoordigt, moest met de negenjarige VDL Kelton één balk incasseren in de barrage en eindigde als vierde. Richard Vogel en zijn tienjarige hengst Adje T zorgde voor een tweede Duitse vlag in de top-vijf. Bas Moerings gaf zijn negenjarige merrie Kivinia een ijzersterk Grote Prijs-debuut. Een solide rit eindigde met een balk op de laatste hindernis, maar als snelste vierfouter vertaalde zich dat naar een knappe zesde positie. De Ier Simon Mccarthy werd zevende met de dertienjarige Gotcha, net voor de Belgische Annelies Vorsselmans en haar Ubrisco. Tani Joosten met Galdal Me en Eric Ten Cate op Lunette van de Marijen Hoeve maakten de top-tien compleet.

