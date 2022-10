Nieuw patronenboekje Grolse Wanten

GROENLO – De heren van de Sociëteit Grolse Wanten hebben vrijdagavond 7 oktober in de Stadsboerderij in Groenlo een nieuw patronenboekje overhandigd aan twee Grolse Wanten breidsters. Het patronenboekje met een oplage van 500 stuks werd als eerste aangeboden aan de Grolse breidsters Wendy Wolterink en Mandy Brockötter. Zij kregen het boekje overhandigd van Grolse Wanten voorzitter Xander Luttikholt.

Het patronenboekje is mede tot stand gekomen door de werkgroep Promotie Groenlo. Deze groep heeft een bijdarage geleverd in de drukkosten. Mandy en Wendy hebben onder andere hun bijdrage geleverd aan de patronen die in het boekje staan. “Ik wilde gewoon een keer Grolse Wanten breien en vanaf dat moment ben ik dit blijven doen”, vertelt Mandy. “Ik heb gereageerd op een oproep voor nieuwe breidsters. Daarna bij een breidster geweest om het Grolse Wanten breien te leren”, vertelt Wendy.

Het eerste patronenboekje werd in 2011 uitgegeven door Sociëteit Grolse Wanten en vanaf vrijdag is dus de tweede verschenen. “Nog voordat het boekje op de markt is hebben wij al een bericht ontvangen uit Frankrijk met een aanvraag voor een patronenboekje”, vertelt Luttikholt.

Het paronenboekje is eerste instantie te koop via de website www.grolsewanten.nl. Na verloop van tijd ook bij de Stadsboerderij, waar tevens een permanente tentoonstelling is te zien van de Grolse Wanten, VVV Groenlo en het Openluchtmuseum in Arnhem. Het patroenenboekje is aan te schaffen voor 10 euro. “Er komt tevens een startersset bij het boekje. Deze bestaat uit drie bolletjes wol en vier breinaalden.

