Nieuw Pop-Up Museum in Groenlo Geopend

GROENLO – Op zondag 1 september is in Groenlo het eerste pop-up museum geopend door wethouder Ellen Dusseldorp van de gemeente Oost Gelre. Dit nieuwe museum, georganiseerd door Stichting Kunst in ’t Koetshuys, bevindt zich in het tijdelijk leegstaande stadhuis van Groenlo. De tentoonstelling, die loopt in september en oktober, biedt een unieke gelegenheid om kunst te bewonderen voordat de verbouwing van het stadhuis van start gaat.

Eerbetoon aan Jan Cremer

Het pop-up museum brengt onder andere een eerbetoon aan de onlangs overleden kunstenaar Jan Cremer. Cremer, die op 19 juni op 84-jarige leeftijd overleed, had een bijzondere band met Groenlo vanwege zijn familiegeschiedenis. Zijn overgrootvader woonde in de stad, wat Cremer aanhaalde in een brief aan burgemeester Bronsvoort. Dit leidde tot een band met de vestingstad, waar hij in 2021 exposeerde. Het museum toont een selectie van zijn grafiek uit de Europa-collectie, passend bij het aankomende Europa-jaar in 2024. De werken van Cremer zijn tevens beschikbaar voor aankoop.

Virtual Reality van Nemo Vos

Naast de werken van Cremer biedt het museum een VR-experience van de Utrechtse kunstenaar Nemo Vos (31). Zijn nieuwe virtual reality-ervaring “8 Miljard Ikken”, die eerder dit jaar op het IFFR Filmfestival in Rotterdam in première ging, neemt bezoekers mee op een magische en onvoorspelbare reis. De VR-film is tot stand gekomen in samenwerking met muzikant Spinvis en kunstenares Doris Konings, en heeft sindsdien internationale bekendheid verworven.

Hypnotische Kunst van Kamiel Rongen

Ook de Amsterdamse visuele kunstenaar Kamiel Rongen is vertegenwoordigd in het museum met zijn videoserie “Waterballet”. Deze serie staat bekend om zijn unieke creaties van buitenaardse onderwaterwerelden, gecreëerd met verf, olie en een omgekeerde vissenkom. Zijn werken, ondersteund door zelf gecomponeerde muziek, bieden een hypnotiserende audiovisuele ervaring. Rongen heeft eerder samengewerkt met bekende namen zoals Brian Eno en heeft opgetreden in prestigieuze locaties zoals Mediamatic en De Kleine Komedie.

Bezoekersinformatie

Het pop-up museum is vanaf 2 september geopend van maandag tot en met zaterdag tussen 10:00 en 16:00 uur. De entree is via de VVV aan de Kevelderstraat en de toegangsprijs bedraagt €3,50 (gratis voor bezoekers tot 16 jaar).