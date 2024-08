Grol krijgt te weinig bij start bekercompetitie

FC Winterswijk – Grol 4-2

Tekst: Theo Huijskes

Foto’s: Marcel Houwer

De hoofdmacht van S.V. Grol heeft voorafgaand aan de reguliere competitie 2024-2025 een nederlaag moeten incasseren in de bekerwedstrijd tegen FC Winterswijk. Voor het bekergebeuren in het nieuwe seizoen is de Groenlose hoofdmacht in dezelfde poule ingedeeld met FC Winterswijk, SC Varsseveld en Bon Boys Haaksbergen. De start van deze competitie vond donderdag 29 augustus jongstleden plaats op sportpark Jaspers in Winterswijk. Zoals bekend werd de start van het nieuwe voetbalseizoen 2024-2025 gemaakt zonder onder anderen de in Grol 1 gestopte Wouter Pillen en Mart Willemsen, evenals de vertrekkende spelers Rico Lammerdink en Jordy Schutten. Daarentegen kon onder leiding van de nieuwe hoofdtrainer Arjen Nijman uit Lichtenvoorde een start worden gemaakt met een uitgebreide selectie, waarin diverse nieuwe, talentvolle spelers zijn opgenomen.

Grol ging tegen FC Winterswijk van start met in het basisteam onder anderen doelman Jelle Rijks, de na een aantal jaren teruggekeerde Ramon Landewers, Jordi Geelink en de van een blessure herstelde Thiemo Wessels. Met name de terugkeer van laatstgenoemde speler, die direct de volle negentig minuten mocht volmaken, trok de aandacht van het meegekomen Grol-publiek. Vanzelfsprekend werd er in dit bekergebeuren een groot aantal toegestane wissels toegepast, hetgeen tot gevolg had dat diverse jonge talenten hun kwaliteiten in de Winterswijkse voetbalarena mochten laten zien. Dit alles gebeurde onder leiding van de nieuwe aanvoerder Max de Vries jr., die centraal in de verdediging de regie voerde. Niet onvermeld mag blijven dat dezelfde De Vries, bij Grol ook nog eens een gedreven jeugdtrainer, enkele jaren geleden als een toegewijde doelverdediger deel uitmaakte van FC Winterswijk.

Reeds na zes minuten spelen had Grol een 0-1 voorsprong

Grol ging in deze bekerwedstrijd bijzonder voortvarend van start. Dit resulteerde reeds na zes minuten spelen in een 0-1 voorsprong, waarbij niet onvermeld mag blijven dat Mick Wissink al in de eerste minuut van de wedstrijd een riante scoringskans kreeg. De openingstreffer was bovendien een doelpunt om in te lijsten. Het was namelijk Jordi Geelink die Tycho Riteco op een presenteerblaadje wist aan te spelen. Laatstgenoemde lanceerde op zijn bekende snelheid een pracht van een voorzet, die door spits Luc Berentsen koppend werd verzilverd. Echter, lang mocht de Grol-equippe, evenals het meegekomen Grol-publiek, niet van de voorsprong genieten. In de negende minuut werd het al 1-1, in de 26e minuut gevolgd door een 2-1 en in de 33e minuut een 3-1 voorsprong voor de Winterswijkse formatie van trainer/coach Erik Zandstra van FC Winterswijk, voorheen ook hoofdtrainer van onder andere Longa ’30 in Lichtenvoorde. Een opvallend feit in de eerste helft was ook de blessure die assistent-scheidsrechter Bart Huijskes van Grol opliep; hij werd vervolgens vervangen door zijn broer Stijn Huijskes.

Op basis van de tweede helft had Grol een gelijkspel verdiend

In de tweede helft van deze bekerwedstrijd was het met name de Grol-equippe die de regie in handen had. Van het feit dat FC Winterswijk min of meer inzakte, maakte de Grol-equippe dankbaar gebruik. Dit bleek onder andere uit het gegeven dat de Grol-spelers elkaar beter wisten te vinden, waarmee de tegenstander uit Winterswijk de nodige moeite had. Daarbij leek het erop dat de thuisclub in de veronderstelling was dat men met een 3-1 voorsprong de buit al binnen had. Grol maakte daarvan dankbaar gebruik door in de 62e minuut van de wedstrijd een fraaie tegentreffer te laten aantekenen. Dit was het resultaat van een snel opgezette aanval, die door snelheidsduivel Tycho Riteco in een fraai doelpunt werd omgezet: 3-2. Dit gaf het Grol-team een extra impuls om aan te sturen op een gelijkspel in dit eerste bekerduel. Maar in plaats van de op dat moment in de ogen van menige voetbalkenner verdiende gelijkmaker, was het FC Winterswijk dat in de blessuretijd de eindstand op 4-2 bepaalde.

Opstelling Grol tegen FC Winterswijk:

Doel: Jelle Rijks;

Verdediging: Ramon Landewers (Tygo ten Bulte), Max de Vries, Kjell Riteco en Siebe Lantink (Yaluca Meusert);

Middenveld: Mark Hietland (Teun Hagens), Thiemo Wessels en Jordi Geelink;

Aanval: Mick Wissink (Tyn Brockötter), Luc Berentsen en Tycho Riteco.

Volgende oefenwedstrijd:

Dinsdag 3 september a.s.: Grol – Bon Boys Haaksbergen (aanvang: 20.15 uur).

Vervolg bekerwedstrijden:

Zaterdag 7 september a.s.: Grol – SC Varsseveld (aanvang: 14.30 uur);

Zondag 15 september a.s.: Bon Boys Haaksbergen – Grol (aanvang: 14.00 uur).

Start competitie seizoen 2024-2025:

Zondag 22 september a.s.: Grol – SDOUC Ulft (aanvang: 14.30 uur).