Koninklijke Onderscheidingen aan Anton Stortelder en Gerard Molleman

ZIEUWENT – Op zaterdag 31 augustus 2024 heeft burgemeester Annette Bronsvoort van de gemeente Oost Gelre Koninklijke onderscheidingen uitgereikt aan de heren Anton Stortelder en Gerard Molleman uit Zieuwent. De ceremonie vond plaats tijdens de contactdag van de Stichting Kerkepaden in hun woonplaats. Beide heren zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege hun bijzondere verdiensten voor de gemeenschap.

Anton Stortelder: Pionier in Natuurbehoud en Cultuurlandschap

Anton Stortelder (74) werd geëerd voor zijn aanzienlijke bijdragen aan het behoud van het cultuurlandschap in de Achterhoek en zijn inzet voor de ontwikkeling van fiets- en wandelpaden in de regio. Als medeoprichter van de Stichting Kerkepaden Zieuwent in 1993 heeft hij gedurende 30 jaar de rol van voorzitter vervuld, waarbij hij zich onvermoeibaar inzette voor de realisatie en het onderhoud van het fiets- en wandelpadennetwerk. Daarnaast speelde hij een belangrijke rol in het herstel van het Achterhoekse cultuurlandschap en combineerde hij natuurontwikkeling met onderhoud, wat zijn specialiteit was.

Naast zijn werk voor de Stichting Kerkepaden was de heer Stortelder ook 25 jaar bestuurslid van de Raad van Advies van het Staringinstituut, waar hij betrokken was bij diverse projecten gericht op natuurbehoud in de Achterhoek. Bovendien is hij medeschrijver van de boeken “Binnendoor en Buitenom” en “Natuur in de buurt,” waarin zijn liefde voor de natuur en het behoud ervan duidelijk naar voren komt.

Gerard Molleman: Voorvechter van Veiligheid en Zorg in de Achterhoek

Gerard Molleman (70) kreeg de onderscheiding voor zijn langdurige inzet voor zowel de Stichting Kerkepaden Zieuwent als de zorg voor mensen met de ziekte van Huntington. Als medeoprichter, penningmeester en secretaris van de Stichting Kerkepaden Zieuwent heeft hij sinds 1993 veel werk verricht om veilige fiets- en wandelroutes rondom Zieuwent te realiseren, waardoor een uitgebreid fietspadennetwerk ontstond dat is aangesloten bij het Achterhoek Toerisme.

Daarnaast heeft de heer Molleman zich al 30 jaar ingezet voor de Stichting Huntington Oost Achterhoek. Hij speelde een sleutelrol bij het werven van fondsen voor wetenschappelijk onderzoek en bij het verspreiden van kennis over de ziekte van Huntington. Zijn inspanningen hebben geleid tot een betere samenwerking tussen zorgorganisaties en thuiszorg, met als doel zorgmedewerkers te trainen in de omgang met mensen die lijden aan deze ziekte. Verder is hij vrijwillig bestuurslid bij hospicegroep De Lelie en lid van de klachtencommissie van het Slingeland Ziekenhuis.