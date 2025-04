Woningbouw in Oost Gelre blijft achter in eerste kwartaal 2025

OOST GELRE – De woningbouw in de gemeente Oost Gelre komt in het eerste kwartaal van 2025 nauwelijks van de grond. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS, geanalyseerd door vergelijkingssite Slimster. Terwijl Gelderland in totaal 1414 nieuwe woningen opleverde, bleef de bijdrage van Oost Gelre beperkt tot minder dan één woning per duizend bestaande huizen.

Volgens de gegevens van Slimster loopt de woningbouw in grote delen van Gelderland achter op schema. Voor Oost Gelre is dat zorgwekkend, gezien de bestaande druk op de woningmarkt. De gemeente is niet de enige: ook in Renkum, Rozendaal en Westervoort werden amper woningen gerealiseerd.

In absolute aantallen is het beeld voor heel Gelderland somber. Om de landelijke doelstelling van ruim 109.000 nieuwe woningen in 2030 te halen, zijn gemiddeld 3031 nieuwe huizen per kwartaal nodig. Het eerste kwartaal bleef daar ver onder, met 1414 opleveringen in de provincie.

Weinig bouwvergunningen, veel onzekerheid

De kans dat de achterstand nog wordt ingehaald lijkt klein. In januari en februari van dit jaar werden landelijk slechts 6538 bouwvergunningen afgegeven, veel minder dan in voorgaande jaren. Marco Schuurman van Slimster: “Hoge bouwkosten, regelgeving en het stikstofbeleid zorgen ervoor dat projecten uitgesteld of zelfs geschrapt worden.”

