Nieuwe Rolstoelfiets voor de bewoners van de Molenberg.

GROENLO – Donderdag 26 augustus is in het Grand Café van de Molenberg, onder het genot van een kopje koffie en een gebakje, de nieuwe rolstoelfiets officieel in gebruik genomen. De aanschaf van de fiets is tot stand gekomen door giften van de Stichting Vrienden van de Molenberg en het Oranje Fonds, daarvoor onze hartelijke dank.

De sleutel werd door dhr. Verheij, (voorzitter van de Stichting Vrienden van de Molenberg) symbolisch overhandigt aan mevr. Bomers van afdeling Marhulzen.

Bewoners in een rolstoel kunnen zo ook genieten van een fietstocht in de omgeving van Groenlo.