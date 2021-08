Kraantje Lek in Olburgen winnaar Monumentenprijs Bronckhorst

Deel dit bericht













BRONCKHORST – Voormalig dorpscafé Kraantje Lek in Olburgen is de winnaar geworden van de monumentenprijs 2021 van de gemeente Bronckhorst. De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 250,- en een bijzondere pentekening van het pand.

De nieuwe eigenaren hebben van het vroegere café met enorme toewijding en enthousiasme een woonhuis gemaakt. Ze handelden daarbij vanuit de geschiedenis (verhalen) van het object. Bij de restauratie is zoveel mogelijk oorspronkelijk materiaal behouden gebleven en indien noodzakelijk werd dit aangevuld met passende (historische) bouwmaterialen. De wijze waarop de eigenaren met dit complex omgaan kan gezien worden als zeer waardevol en inspirerend voorbeeld voor anderen.

Naast het voormalige dorpscafé waren nog twee andere gerestaureerde objecten genomi-neerd voor de prijs. Het project van Prowonen aan de Berend van Hackfortweg in Vorden (bij dit project is vooral qua beeldwaarde grote winst behaald, o.a. door het terugbrengen van de roedenverdeling in de ramen) en een woonhuis aan Kerkstraat in Vorden (een restauratie met oog voor detail en een hoog niveau qua uitvoering en materiaalgebruik). Op voordracht van een vakjury, bestaande uit leden van de commissie welstand en monumenten, wezen b en w vandaag voormalig dorpscafé Kraantje Lek als winnaar aan.

Bronckhorster Monumentenprijs

De gemeente reikt jaarlijks de Monumentenprijs uit aan een initiatiefnemer die met veel passie en enthousiasme de restauratie of verbouwing van een karakteristiek pand ter hand hebben genomen. We willen hiermee onze waardering uitspreken aan inwoners die met smaakvolle restauraties een bijdrage leveren aan het verfraaien van hun omgeving en die van Bronckhorst

Uitreiking

De officiële uitreiking van de monumentenprijs vindt zoals ieder jaar plaats tijdens de aftrap van de Open Monumentendagen in september. Deze is dit jaar plaats op 8 september in de Martinuskerk in Baak.