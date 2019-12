ULFT – Alles blijkt anders dan op het eerste gezicht lijkt in dit wereldberoemde sprookje De Notenkraker. Het meisje Klara mijmert over liefde, geluk en over haar lievelingspop. Bovendien veranderen haar ouders, meneer en mevrouw Stahlbaum, na twaalven in de Muizenkoning en Muizenkoningin. Op zaterdag 28 december voert het Kiev Ballet dit sprookje uit in het theater op het DRU Industriepark.

Choreograaf Radu Poklitaru stak met het nog jonge balletgezelschap het klassieke verhaal in een modern jasje. Het resultaat is een eigentijdse en opvallende voorstelling met verschillende dansstijlen. Een gegarandeerd, onvergetelijke avond uit voor de hele familie, een ideaal uitje voor de kerstvakantie.

Informatie

De voorstelling Kiev Ballet – De Notenkraker vindt plaats op zaterdag 28 december in de Rabobankzaal in het Portiersgebouw op het DRU Industriepark. Aanvang 15:00 uur. Volwassene €29,50 / Kind €19,50 / 1 Volw+1 Kind €44,00 / 1 Volw + 2 kind €59,00. Kaarten zijn verkrijgbaar aan de receptie in het Portiersgebouw op het DRU Industriepark – Hutteweg 24, Ulft, telefonisch via 0315-714358 of via de website (www.dru-industriepark.nl).