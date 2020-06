Online Zomerserie Verhaal van Gelderland

GELDERLAND – Deze zomer geven de auteurs van het Verhaal van Gelderland in een twaalfdelige serie lezingen een inkijkje in het maakproces van een nieuwe Gelderse geschiedenis. Deze online Zomerserie vindt elke dinsdag plaats van 23 juni tot en met 8 september, van 11.00 tot 12.00 uur. In elke aflevering staat ‘een-hoofdstuk-in-de-maak’ centraal en vertelt de auteur over de grote lijn van ‘zijn/haar’ tijdvak.

We leven in een historische tijd. Voor het eerst sinds de zeventiende eeuw werken historici aan een overkoepelend overzicht van de Gelderse geschiedenis. Het Verhaal van Gelderland zal ons beeld van het Gelderse verleden voor de komende decennia bepalen. Voor het eindresultaat moeten we nog wachten tot het voorjaar van 2022, maar deze zomer lichten de schrijvers van het Verhaal van Gelderland al een tipje van de sluier op. Wat is de meeste actuele visie op hun periode in de Gelderse geschiedenis? Welke keuzes maken ze? En tegen welke problemen lopen zij aan? In twaalf weken geven de schrijvers van het Verhaal van Gelderland u een inkijkje in de werkzaamheden die zullen leiden tot een nieuw overzicht van de Gelderse geschiedenis.

Na de lezing is er gelegenheid vragen te stellen of ideeën uit te wisselen. De serie is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in (een bepaalde periode uit) de geschiedenis van Gelderland.

Aanmelden

Wilt u één of meer afleveringen meemaken? Lees dan het volledige programma op de website van Erfgoed Gelderland en maak uw keuze: erfgoedgelderland.nl/verhaal-van-gelderland-zomerserie

U ontvangt tijdig een entree-link met instructies hoe deel te nemen. Kent u mensen in uw netwerk die dit interessant zouden vinden? Geef het dan gerust door! Enige voorbehoud: er passen maximaal 100 deelnemers per keer in de online zaal, dus vol is vol!

Verhaal van Gelderland

Het Verhaal van Gelderland zet Gelderse verhalen, collecties en erfgoedorganisaties centraal. Op initiatief van Erfgoed Gelderland, hoogleraar Gelderse geschiedenis Dolly Verhoeven (Radboud Universiteit), Rozet en Omroep Gelderland wordt de geschiedenis van Gelderland beschreven, breed gepresenteerd en beleefbaar gemaakt. Het masterplan Verhaal van Gelderland bestaat uit verschillende deelprojecten, die met elkaar samenhangen en helpen om het Verhaal van Gelderland beter toegankelijk te maken.