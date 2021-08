Oefennederlaag Grol 1 tegen Wittenhorst 1 (1 – 3)

Deel dit bericht













GROENLO – De kennismaking tussen Grol en Wittenhorst dateert van acht jaar geleden. Het bestuur van Wittenhorst, uit Horst in Limburg, was zaterdag op bezoek bij Grol om kennis en ervaringen uit te wisselen. De link tussen beide verenigingen is Pulse Business Solutions, gevestigd in Venlo. Directielid Hiljon te Boome was toen jeugdleider bij Grol. En collega Directielid Ton Hagens was toen voorzitter van Wittenhorst. Laatst genoemde was zo enthousiast over Grol dat Pulse kledingsponsor werd bij Grol en ook sponsor van het Internationaal Marveldtoernooi. En dat is acht jaar later nog steeds het geval.

Hiljon, inmiddels samen met Erik Schuurmans, voorzitter van het Commercieel Team Grol, had het initiatief genomen samen met Ton, inmiddels ex-bestuurslid bij Wittenhorst, om met de eerste twee teams tegen elkaar te gaan voetballen en gezamenlijk de oefenperiode af te sluiten. Wittenhorst 1 en 2 waren daarvoor per bus afgereisd naar Groenlo.

Grol 1 speelde een nuttige oefenpot tegen 1e klasser Wittenhorst 1. Het was een wedstrijd met verschillende fases. Een fase in het midden van de eerste helft waarin Grol bijna niet van de eigen helft af kwam, maar ook een fase in het begin van de tweede helft waarin Grol Wittenhorst goed vastzette op hun helft, en daaruit diverse kansen creëerde. Grol was over de gehele wedstrijd gezien duidelijk feller dan Wittenhorst. Maar Grol speelde nog te onrustig om echt controle over de wedstrijd te krijgen. Organisatorisch zijn er nog wat verbeteringen nodig. Het was uiteindelijk jammer dat door een tweetal persoonlijke fouten achterin, de wedstrijd met 1 – 3 verloren ging. De nummer 9 van Wittenhorst scoorde een hattrick.

De eerste kans voor Grol was al na een paar minuten voor Mick Wissink. De bal ging net naast. Na een kwartier moest Max de Vries achterin de bal van de lijn halen om een achterstand te voorkomen. Voorin kreeg Grol enkele kleine kansen, maar zowel bij Luc Berentsen als bij Roel Bruins sprong de bal van de voet, waardoor de kans verloren ging. Vlak voor rust kwam Grol dan toch op een 1 – 0 voorsprong. Een bekeken laag, hard en geplaatst schot van verdediger Mike Kempers van 25 meter afstand ging de onderhoek in.

Na rust had Grol een grote kans om de voorsprong verder uit te breiden. Een schot van Mick Wissink werd uit de hoek getikt. Even later ging een schot van Luc Berentsen net naast. Het spel werd wat feller. Grol zat er goed kort op en er werden over en weer wat meer kleine overtredingen gemaakt. Scheidsrechter Jimmie Buitink uit Ruurlo wist de juiste grenzen te stellen, waardoor er lekker gevoetbald kon worden.

Vanaf de 70e minuut begon Grol jammergenoeg te veel fouten te maken. Het begon met een onnodige overtreding in de 16-meter. De penalty werd door nummer 9 strak ingeschoten: 1 – 1. Twee foute aannames vervolgens achterin werden door dezelfde nummer 9 van Wittenhorst direkt afgestraft: de 1 – 2 was een prachtig schot in de bovenhoek en de 1 – 3 werd eenvoudig binnengeschoven. Grol kreeg nog één kans om de nederlaag iets kleiner te maken, maar vanuit een scrimmage vlak voor het doel belandde de bal slechts op de keeper. Eindstand derhalve 1 – 3.

Grol 2 speelde op veld 1 tegen reserve hoofdklasser Wittenhorst 2. Bij rust stond men 2 – 0 voor. Eindstand was 2 – 2.

Na afloop van de wedstrijd was er een gezamenlijk barbeque voor alle spelers en begeleiders van de vier teams in Sportcafé Den Elshof. Een initiatief van Pulse Business Solutions, sponsor bij beide verenigingen. Het was een zeer gezellige en geslaagde afsluiting van de oefenperiode. Hopelijk de start van een lange traditie. De plannen om volgend jaar een tegenbezoek te brengen aan Wittenhorst liggen al klaar.

Komende zondag 5 september speelt Grol 1 zijn eerste bekerwedstrijd tegen FC Suryoye (ook uitkomend in de 2e klasse J). Aanvang is om 14.30 uur. Locatie: Sportpark Den Elshof. We wensen het team van coach William Krabbenborg heel veel succes in de beker.

Basisopstelling Grol 1: Tycho Riteco, Mick Wissink, Rico Lammerdink, Eduardo de Sousa Cavalcante, Roel Bruins, Wouter Rexwinkel, Mike Kempers, Max de Vries, Ramon Landewers, Luc Berentsen en Wessel Baarslag.

Invallers: Titus Hoffman, Tiem Rots, Sem Brummelaar, Mart Zieverink en Myron Baten.