Alternatief bloemencorso voor Rekken

REKKEN – Rekken is er klaar voor: in plaats van de jaarlijkse corso is er een alternatief bedacht. Een fietstocht langs verschillende objecten.

Na het bijstellen van de coronaregels kwamen er toch mogelijkheden om het in eerste instantie afgelaste feest toch door te laten gaan. Middels een reserveringssyteem gecombineerd met corona- en ID-bewijs kan je het terrein – met ruimte voor maximaal 750 bezoekers – op. De controle zal strikt zijn.

Er is een publieksprijs voor de beste creatie. De dahlia-objecten worden uitgelicht en kunnen dus zowel overdag (fietsroute) als ‘s avonds (verlichte boerderijentocht) bekeken worden.

“A je to!” hebben de wagenbuurten ‘t Kip en de Ape gedacht. Hun onderlinge strijdbaarheid leidde tot een samenwerking. Het verrassingselement is aan hun zijde: buurman & buurman doen hun intrede in Rekken. Ook de landelijke politieke perikelen zijn niet aan Rekkens’ aandacht ontsnapt.

De dahliaroute is vandaag en morgen nog te zien (tot ‘s avonds 22.00 uur).