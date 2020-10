Olympia HGL 2- HV Grol 1 

GROENLO – De dames van het eerste team van handbalvereniging Grol zijn begonnen aan de competitie. In de gespeelde wedstrijden in de voorbereiding liet HV Grol zien er klaar voor te zijn.

Op zondag reisden de dames af naar Hengelo OV om aldaar tegen Olympia te spelen.

Het begin van de wedstrijd was voor HV Grol en via goede aanvallen speelde het zich naar een 2-4 voorsprong. Olympia, dat aanvallend veel fysiek vermogen had, maakte het de jeugdige Grolse verdediging knap lastig. Het resultaat was dat Olympia de achterstand omboog in een voorsprong van 8-4. Hierna herstelden de dames van HV Grol zich goed en kwamen weer dichterbij, tot aan de rust ontstond een gelijk opgaande wedstrijd met een ruststand van 12-10.

Vanwege het corona-protocol mag er niet van helft gewisseld worden.

In de rust werd goed doorgenomen hoe de Olympia-aanvalsters te verdedigen, en daarbij zelf de snelheid erin te houden. Hierdoor scoorde HV Grol 2 keer en kwam weer op gelijke hoogte, 12-12. In de volgende periode liep het aanvallend niet naar wens en wist Grol een aantal aanvallen niet te scoren, Olympia maakte hier gebruik van door wel te scoren en weer een 16-13 voorsprong te nemen. De dames van HV Grol geloofden in een beter resultaat en doordat de afspraken goed werden nagekomen vocht het zich terug in de wedstrijd tot 17-16. Het kon alle kanten op en HV Grol ging voor de winst. Verdedigend stond het goed en werd enkele keren de bal onderschept, waardoor het in de snelle tegenaanval kon. Dit ging helaas te slordig en de dames beloonden zichzelf niet door deze uitgelezen kansen om te zetten in doelpunten. Met nog minder dan een minuut te spelen bij een 18-17 stand kwam HV Grol wederom in balbezit, maar de laatste aanval ging door een misverstand de mist in. Olympia scoorde in de laatste seconden de 19-17. Met name de 2e helft heeft HV Grol uitstekend gespeeld, maar zichzelf niet beloond om minimaal een punt mee te nemen naar Grolle. Jammer, maar met opgeheven hoofd en vol zelfvertrouwen op naar de volgende wedstrijd. Gezien de coronabesmettingen bij enkele teams is het even afwachten wanneer de volgende wedstrijd zal zijn.