HV Grol D1-HCL/Loo-Groessen D1

GROENLO – De meiden van handbalvereniging Grol D1 speelden zondagochtend tegen HCL/Loo-Groessen D1. Tegen deze tegenstander hadden ze nog niet eerder gespeeld dus wisten ze niet zo goed wat te verwachten. Afgesproken werd om het veld breed te maken, goed samen te spelen en vooral plezier te hebben! Dit keer zonder publiek in verband met de nodige coronamaatregelen, hierdoor misten er heel wat aanmoedigingen van de ouders. Wel hadden de meiden een mascotte meegenomen. Een beer genaamd Groltje, die ons kon aanmoedigen vanaf de bank.

Helaas zonder begroeting, werd de wedstrijd gestart. Een beetje huiverig begonnen de meiden van Grol de wedstrijd, de tegenstanders waren namelijk een stuk groter. De wedstrijd begon met een 0-2 achterstand, maar de meiden gaven de moed niet op. Dankzij mooi samenspel werd door Lauren een doelpunt gescoord waardoor de score op 1-2 kwam. Vervolgens scoorde de tegenpartij nog een paar keer waardoor Grol 1-4 achter stond, maar door een aantal mooie doelpunten van Berber, Sienna en Ise ging het team alsnog de rust in met een score van 4-7.

In de rust werd besproken dat het team vooral het eigen spel moesten blijven spelen en plezier moest maken. Er werd al heel mooi samengespeeld en het veld werd mooi breed gemaakt. Ook al ging het keepen heel goed, er werd wel even gewisseld. Diede ging het veld in en Berber mocht keepen.

De tweede helft begon met een prachtig doelpunt van Diede, waardoor we inliepen tot 5-7. Ondanks dat de meiden erg hun best deden werd er daarna een tijdje niet gescoord omdat er bijna niet door de verdediging heen te komen was. Ook deden ze in de verdediging erg hun best, maar de meiden van HCL/Loo-Groessen wisten toch te scoren. De wedstrijd werd uiteindelijk verloren met 7-16. De meiden van Grol kunnen met een opgeheven hoofd terugkijken op de wedstrijd. Er is veel gelopen, goed samengespeeld en door iedereen op het doel gegooid. Ook is er goed verdedigd en bovenal veel plezier gemaakt! Op naar de volgende wedstrijd, volgende week in Lichtenvoorde.