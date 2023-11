Kenniscafé van de Koppelkerk organiseert Eco Fictie: verbeelding en realiteit

BREDEVOORT – Op 1 december organiseert het kenniscafé van de Koppelkerk een bijeenkomst met als thema “Eco Fictie: fantasie en de realiteit”. Tijdens deze avond zullen Dyon Temming en Rob Klein Goldewijk, beiden ontwerpers, hun visie delen op een toekomst waarin de mens een voelbare verbinding heeft met zijn omgeving. Rob Klein Goldewijk, werkzaam als architect en kunstenaar, onderzoekt energie-uitwisselingen tussen vorm, objecten en de mens, met als centraal thema ‘feest’. Dyon Temming is landschapsontwerper en richt zich op onderzoek naar de interactie tussen de mens en natuurlijke processen, met het thema ‘westers wereldbeeld’ als leidraad.

Beiden creëren toekomstbeelden door middel van het vertellen en verbeelden van verhalen. Volgens Rob en Dyon is het alleen mogelijk om richting te geven aan een toekomst die we ons kunnen voorstellen. Tijdens de avond is er ruimte om mee te praten en jouw eigen visie op de realiteit of fantasie over de toekomst te delen. Frank Baks zal de avond muzikaal begeleiden op de gitaar.

De zaal opent op 1 december om 19:30 uur, en tickets zijn verkrijgbaar in de voorverkoop voor €10,00 en aan de deur voor €12,50.

