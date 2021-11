Ondanks corona succesvolle cultuurwandeling in Groenlo

GROENLO – Ondanks de aangescherpte voorschriften in het kader van de coronapandemie kan organisator Boogie Woogie terugzien op een succesvol verloop van een wandeling in de binnenstad van Groenlo. Een wandeling die plaatsvond op woensdag 24 november jl. en waarbij tal van mooie, met name culturele en andere locaties in Groenlo werden aangedaan. De deelnemers werden hierbij in groepjes verdeeld, waarna vervolgens een aantal vooraf uitgekozen cultuurlocaties werden bezocht. Volgens initiator Harry ten Brinke is het gebeuren voor herhaling vatbaar. “Ondanks slechts enkele afvallers, die op het laatste moment afzagen van deelname in verband met corona, kwam uit de getoonde belangstelling en met name de positieve, tevens spontane reacties van de deelnemers duidelijk naar voren dat een en ander voor herhaling vatbaar is. Wanneer het aan ons ligt, krijgt deze activiteit zeker een vervolg, waarbij het te hopen is dat tegen die tijd de coronacrisis tot het verleden behoort.”

De samen met partners in de Groenlose kunst- en cultuursector opgezette wandeling kende een viertal tussenstops, in dit geval culturele bezienswaardigheden, te weten Sociaal Cultureel Centrum De Mattelier, De Oude Calixtus behorende tot de Stichting Oude Gelderse Kerken, Galerie Kunst in het Koetshuys, kortweg KiK genoemd, en Proeflokaal Brouwersnös.

Een centrale rol voor beiaardier Wim Ruessink

Het bezoek aan De Oude Calixtus, officieel een rijksmonument, verdient een extra vermelding. Dit omdat voor deze gelegenheid beiaardier Wim Ruessink aanwezig was om bij iedere wandelgroep, die de in een laatgotische stijl gebouwde en in 1520 voltooide kerk bezocht, de toren te beklimmen om de bovenin aanwezige beiaard te bespelen. Een soort aubade, die niet alleen bij de deelnemende wandelaars, maar ook bij de op de Markt en in de Mattelierstraat aanwezige voorbijgangers bijzonder in de smaak viel.

De 56-jarige, in Winterswijk woonachtige Ruessink is een bekend Nederlands musicus. Hij studeerde voorheen onder andere aan het Twents Conservatorium en volgde in de periode van 2008 tot 2012 niet alleen de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht, maar ook de opleiding tot beiaardier aan de Nederlandse Beiaardschool in Amersfoort. Het mag dientengevolge als vanzelfsprekend worden aangenomen dat Ruessink, naast het zijn van cantor-organist ten behoeve van de Protestantse Gemeente in Winterswijk, niet alleen als beiaardier maar ook als organist te allen tijde een welkome gast is in De Oude Calixtus in Groenlo. Een kerk waarvan de bouw in de dertiende eeuw van start ging en de voltooiing pas in de zestiende eeuw tot stand kwam. Heden ten dage herbergt de kerk nog een tweetal instrumenten met een cultuurhistorische waarde, te weten de beiaard en het eerste Flentrop orgel van na de Tweede Wereldoorlog. Zowel de beiaard als het orgel (gebouwd volgens de baroktraditie) worden regelmatig door stadsbeiaardier Wim Ruessink bespeeld.

