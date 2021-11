GroenLinks presenteert kandidatenlijst voor gemeenteraadsverkiezingenverkiezingen

Sinds de huis-aan-huis flyer van december 2019 hing het al een tijdje in de lucht. En in mei van dit jaar werd het definitief bekend. GroenLinks doet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Oost Gelre. Inmiddels is ook de kandidatenlijst vastgesteld.

Kandidatenlijst

Op 3 november stelde de Algemene Leden Vergadering van GroenLinks voor de gemeente Oost Gelre de volgende(voorlopige) kandidatenlijst vast:

1.Jan Dirk Focker (Vragender)

2.René Jansen (Groenlo)

3.Maria Huibers (Groenlo)

4.Hans van der Boor (Lichtenvoorde)

5.Christine Milius (Groenlo)

De nummers 1 tot en met 3 zijn beschikbaar voor een zetel in de gemeenteraad. Eventueel kunnen er onderaan de lijst nog namen worden bijgeplaatst.

Links versterken Oost Gelre is één van de weinige gemeenten in de Achterhoek, Gelderland en Nederland waar GroenLinks op geen enkele manier in de gemeenteraad is vertegenwoordigd. Jan Dirk Focker: “Daar moet vanaf 16 maart 2022 een eind aan komen! Politiek Oost Gelre mist een fris, groen en links geluid. Het linkse geluid in de gemeenteraad van Oost Gelre moet wat ons betreft versterkt worden.”

Doe je mee? Doe je mee? Er kunnen ook nog kandidaten aan deze lijst worden toegevoegd. Dit kan tot begin december. Of meld je je aan als lid van GroenLinks? Kijk op https://oostgelre.groenlinks.nl en stuur een bericht naar: groenlinks.oostgelre@gmail.com

