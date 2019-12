Ondanks regen grote deelname midwinterhoorwandeltocht

GROENLO – Wie zondagavond de buienradar raadpleegde zag dat het weer voor Groenlo er bedroevend uit zag. Regen, regenΒ en nog eens regen en dat terwijl de jaarlijkse midwinterhoornwandeltocht plaats vond. Toch was het animo aan de 11de midwinterhoornwandeltocht groot.

De organisatoren Erik Mentink en Jos Spiekker hadden ook dit jaar weer een mooie wandelroute door Groenlo uitgestippeld. De deelnemers kwamen op plekjes waar je anders niet of niet zo snel komt.

De start was dit keer op de parkeerplaatsΒ aan de Gasthuisstraat tegenover de hoofdingang van Scouting Groenlo.Β Voor half zeven stonden mensen, uitgedost met lampjes en paraplu’s te wachten voordat ze mochten starten. De route werd aangegeven door bordjes met kerstbomen erop en honderden waxinelichtjes. Onderweg stonden er zo’n 25 midwinterhoornblazers op verrassende plekken.

De route ging onder andere door de Oude Calixtuskerk waar geblazen kon worden op een midwinterhoorn. De Pomonatuin aan de Marhulzenweg werd bezocht en City Lido waar het kleinkoor Second Edition overuren stond te draaien. Ze waren namelijk een avond ervoor nog te beluisteren tijdens een kerstconcert in de Calixtusbasiliek. De leden van het koor waren gekleed in Dickensstijl. Tevens was City Lido aangekleed met duizend potjes en daarin waxinelichtjes. Dit omdat bij de ingang van uitgaanscentrum een bord hangt met de tekst ‘Duizend maal welkom’.

Bij het eindpunt op ‘Jongensstad’, de thuishaven voor Scouting Groenlo werden de deelnemers getrakteerd op erwtensoep en gezellige livemuziek.