Eén taal-app voor het gehele Nedersaksische taalgebied

In het gebouw van RTV Drenthe in Assen is op maandag 16 augustus de Nedersaksische app Woordwies onthuld door de samenwerkende Nedersaksische taal- en cultuurorganisa es.

Woordwies is de eerste Nedersaksische app van de streektaalorganisaties van Groningen, Drenthe, De Stellingwerven, Overijssel en de Achterhoek. Het is bedoeld voor iedereen die belangstelling heeft voor taal uit deze regio. In de app zit een nieuw taalspel en komt het laatste twitternieuws in een Nedersaksische variant voorbij. Hierdoor krijg je steeds meer ‘wil’ aan het Gronings, Drents, Stellingwerfs, West-Overijssels, Twents en Achterhoeks.

Het Nedersaksisch is steeds hipper aan het worden, sinds de ondertekening van het convenant in oktober 2018. De samenwerking tussen de streektaalorganisaties is een aantal jaren hiervoor al gestart. Op initiatief van het Huus van de Taol uit Drenthe zijn de Nedersaksen om tafel gegaan. Eerst werd gedacht aan een gemeenschappelijke portal / website, maar uiteindelijk is gekozen voor een fun-app aangevuld met het laatste nieuws van de twitter-accounts van de samenwerkende organisaties.

Als je Woordwies opent zie je eerst het twitter-nieuws. Daarna kun je kiezen in welke taalvariant je het spel wilt spelen. En ook in welke moeilijkheidsgraad: normaal of moeilijk. Na op start te hebben gedrukt, krijg je een Nederlands woord te zien. Daarna krijg je 30 seconden om de juiste vertaling in de Nedersaksische variant in te toetsen. Naarmate de tijd verstrijkt, krijg je hulpletters op de juiste plek. Woordwies is een spelletje op tijd. Je krijgt meer punten als je het goed speelt. Als beloning krijg je een afbeelding van een mooie locatie ergens in Noord-Oost Nederland.

De Woordwies-app is sinds 16 december beschikbaar in de google playstore en via iTunes. En de app is gratis.