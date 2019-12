Voorlopige gunning ontwikkeling Hof aan de Dijkstraat

Van drie inschrijvingen komt WWW Ontwikkeling als beste uit de bus

LICHTENVOORDE – WWW Ontwikkeling uit Lichtenvoorde heeft de voorlopige gunning gekregen voor de ontwikkeling van het project Hof aan de Dijkstraat in Lichtenvoorde. WWW Ontwikkeling is een samenwerking van Wessels BV uit Lichtenvoorde, WAM&van Duren uit Winterswijk en WSI uit Oost Gelre, ondersteund door Van der Heijden Architecten uit Groenlo. Wethouder Marieke Frank is blij met de gunning: “Het is al mooi dat we de keuze hadden uit drie plannen. Ik ben er van overtuigd dat we nu met deze partij vaart kunnen maken.”

De Dijkstraat in Lichtenvoorde is een belangrijke aanloopstraat naar het centrum en naar het winkelgebied. Veel panden langs de Dijkstraat staan al geruime tijd leeg. Dat is ook wethouder Frank een doorn in het oog: “Het geeft een trieste aanblik en leidt tot verval. De Dijkstraat is daarom als winkelstraat afgewaardeerd. We hebben mooie plannen voor de Dijkstraat. We kunnen die plannen nu eindelijk van de grond trekken.”

Financiële bijdrage

Wethouder Frank benoemd wel nadrukkelijk een voorbehoud voor de uitvoering van de plannen. “Er zijn meerdere pand- en grondeigenaren waar de ontwikkelaar mee in gesprek moet om de ontwikkeling mogelijk te maken. Dat betekent dat de gemeente financieel bij zal moeten dragen om het plan haalbaar te maken. Zodra de hoogte van dit bedrag bekend is zullen we met een voorstel naar de raad gaan. Die moet daarvoor de goedkeuring verlenen.”

Definitieve gunning

Dat er drie inschrijvingen waren betekent uiteraard ook dat twee partijen zijn afgevallen. Zij kunnen tot 10 januari 2020 in bezwaar gaan tegen dit besluit. Na 10 januari zal de definitieve gunning plaatsvinden