Museum Villa Mondriaan opent deuren weer

WINTERSWIJK – Na bijna drie maanden gesloten te zijn geweest, opent museum Villa Mondriaan zijn deuren weer op vrijdag 5 juni. In plaats van zes dagen in de week open te zijn, verwelkomt het museum voorlopig slechts op vrijdag, zaterdag en zondag bezoekers.

Uiteraard heeft het museum voor de heropening de nodige maatregelen getroffen. Bezoekers reserveren van tevoren een begintijd wanneer zij het museum bezoeken. Dit kan telefonisch of via de website (villamondriaan.nl). Op deze manier wordt voorkomen dat het op bepaalde momenten te druk wordt in het museum.

Ook wordt in het museum overal de anderhalve meter en het maximaal aantal bezoekers per zaal aangegeven, is er desinfecterende handgel beschikbaar en zijn looproutes aangepast zodat bezoekers elkaar zo min mogelijk kruisen.

Horizon

Op het moment is nog steeds de tentoonstelling ‘Horizon’ te zien in het museum. Hierin worden vier verschillende perspectieven op de wereld en de kunst uitgelicht. Paul Kooiker, Rob Birza, Anne Feddema en Richard Hutten geven met hun kunst of design ieder een eigen kijk op het idee van kunst. Horizon toont een nieuwe verkenning van het perspectief, het kijken. Villa Mondriaan geeft met ‘Horizon’ voor het eerst volledig de ruimte aan drie hedendaagse kunstenaars om hun eigen blik te tonen. Ieder hebben ze een volledige ruimte om één serie te tonen en de bezoeker hun blik te laten ervaren. Hoewel de kunstenaars wel een voorbeeld in Mondriaan zien, is in hun kunst niets terug te zien van zijn primaire kleuren en zwarte, witte en grijze lijnen.

Museum Villa Mondriaan is vanaf vrijdag 5 juni van 11:00 tot 17:00 geopend voor bezoekers op reservering.

