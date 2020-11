Onrust bij omwonenden N18 vanwege vertrouwelijkheid onderzoeksrapport.

GROENLO – Bij omwonenden van de N18 in Groenlo, en dan met name aan de Oude Winterswijkseweg, is deze week (op sociale media) onrust ontstaan. Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 10 november werd duidelijk dat er een vertrouwelijk rapport over de nieuwe 2 x 2-baans N18 onder alle Achterhoekse raadsleden circuleert. In dit verkennend rapport, afkomstig van de Achterhoekboard, zouden scenario’s zijn weergegeven met betrekking van welke huizen, bedrijven en vakantiewoningen mogelijk moeten worden gesloopt om plaats te maken voor een aangepast traject van een verbrede N18 bij Groenlo.

Paul Wallerbos van de partij OLW (Onafhankelijk Lijst Wallerbos) kaartte dit vertrouwelijke rapport aan tijdens de afgelopen raadsvergadering en vroeg aan het college en de andere partijen of zij het ook met OLW eens waren dat het achterhouden van dit rapport onbehoorlijk is richting omwonenden. Met algemene instemming werd vervolgens besloten dat het college en de gemeenteraad alsnog het rapport in de openbaarheid willen hebben.

Edwin Bomers van Marveld Recreatie zei in diverse media op de hoogte te zijn van de mogelijke plannen en consequenties. Volgens hem moet er een relatief klein deel van zijn vakantiehuizen worden gesloopt maar naast de toenemende verkeersoverlast voor zijn vakantiepark zit hij zeker niet te wachten op de plannen.

Het is al langer bekend dat een 2 x 2-baans N18 consequenties kan hebben voor op zijn minst een tiental omwonenden en bedrijven in Groenlo, omdat de huidige bocht tussen de Nedap en woonwijk de Horst te scherp is. Om namelijk met de nieuw beoogde snelheid (100km/h) door te kunnen rijden moet de aanloop vanaf Lichtenvoorde, en de bocht zelf, waarschijnlijk deels verplaatst worden. Daardoor zal het N-18 traject voor een deel mogelijk richting de Horst en Marveld worden verlegd.

Een bewoner van de Oude Winterswijkseweg, geeft op sociaal media aan dat hij teleurgesteld is dat hij en de omwonenden dit alles moeten vernemen via de media, en niet via de gemeente. Volgens hem kan het inderdaad consequenties hebben voor een aantal bewoners en de leefbaarheid rondom de Oude Winterswijkseweg en de Horst. Maar ook hij heeft het rapport nog niet ingezien. “Maar dat het een vertrouwelijk rapport is, voorspelt weinig goeds”, aldus de omwonende.

Het bewuste N18-rapport is ondanks de oproep van de Oost Gelrese gemeenteraad tot op heden nog niet openbaar in te zien.