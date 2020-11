SKB opnieuw bij de beste ziekenhuizen van Nederland volgens Elsevier!

WINTERSWIJK – Het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) is door weekblad Elsevier opnieuw uitgeroepen tot één van de beste ziekenhuizen in Nederland. Het ziekenhuis in Winterswijk ontving de hoogst haalbare eindscore en scoort hiermee veel hoger dan het landelijk gemiddelde. Samen met de andere winnaars biedt het SKB zorg op de meest veilige en effectieve manier en is het meest patiëntgericht. Het SKB mocht zich eerder ook al tot de beste ziekenhuizen rekenen, onder andere in 2017 en 2018. Bestuurder Marja Weijers: ‘wij zijn ontzettend trots op onze medewerkers, dit is een geweldige prestatie! Hiermee bewijzen we wederom dat kleinschaligheid en kwaliteit van zorg uitstekend samengaan’.

Hoogst haalbare eindscore

Onder het motto ‘doe wat je doet goed’ onderzocht Elsevier Weekblad dit jaar 73 ziekenhuizen in samenwerking met bureau SiRM. Het SKB ontving hierbij de hoogst haalbare eindscore en scoort daarmee veel hoger dan het landelijk gemiddelde. Het eindoordeel is gebaseerd op twee onderdelen: de medische zorg en de patiëntgerichtheid. Hierop scoorde het SKB respectievelijk hoger en veel hoger dan het landelijk gemiddelde. Enkele weken geleden behaalde het SKB ook al het rapportcijfer 9 in de BDO Ranking, de jaarlijkse financiële stresstest voor ziekenhuizen. Wederom een hogere score dan veel andere ziekenhuizen in de regio.

Kwalitatieve zorg en een gemoedelijke sfeer

Naast goede kwaliteit streeft het SKB ook naar patiëntgerichte en patiëntvriendelijke zorg. ‘We horen regelmatig van patiënten dat er in ons ziekenhuis een gemoedelijke sfeer heerst en dat ze zich gezien en gehoord voelen. Dat vinden we erg belangrijk en is het bewijs dat kleinschaligheid en kwaliteit van zorg uitstekend samengaan’, aldus bestuurder Marja Weijers.

Het onderzoek van Elsevier is gebaseerd op cijfers uit 2019. Marcha Fermina, manager Kwaliteit en Veiligheid: ‘In 2019 heeft het SKB opnieuw het Qualicor Europe (voorheen NIAZ) kwaliteitskeurmerk behaald. Hiermee tonen we aan dat we verantwoorde patiëntenzorg bieden en continu blijven verbeteren. Daarnaast kijken we ook naar wat we al goed doen en hoe we dat breder kunnen toepassen’.

Jaarlijks onderzoek ‘Beste ziekenhuis’

Het jaarlijkse onderzoek ‘Beste ziekenhuis’ van Elsevier Weekblad is geen ranglijst, maar laat zien of een ziekenhuis afwijkt van het landelijk gemiddelde, gemeten aan de hand van 392 indicatoren. Het resultaat geeft inzicht in de kwaliteit van de Nederlandse ziekenhuizen, gebaseerd op publiek beschikbare informatie. Het doel van het onderzoek is om een zo representatief mogelijk beeld te krijgen van het functioneren van het ziekenhuis als geheel.