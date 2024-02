Ontdek de Carnavalslooproute in Groenlo: Een muzikale reis door de tijd

GROENLO – Carnavals Vereniging De Knunnekes introduceert een unieke beleving met de lancering van de eerste Carnavalslooproute van Nederland. De route werd begin februari (net voordat het grote feest losbarst) geopend en maakt de lokale carnavalsgeschiedenis op een bijzondere manier toegankelijk.

Bezoekers kunnen op 11 locaties in de stad via hun mobiele telefoon QR-codes scannen om carnavalsschlagers uit de rijke historie van de Knunnekes te beluisteren. Een voorbeeld is het lied “D’r zat ne spieker in de Wilhelminabank” uit 1982, een creatie van Annemarie Broshuis en Jan Roerdink, dat klinkt bij de Wilhelminabank aan de Grolse gracht.

Deze muzikale ontdekkingstocht wordt ondersteund door een mobiele web-app en een kleurrijke folder, beschikbaar bij het VVV-inspiratiepunt in Groenlo. De web-app leidt bezoekers niet alleen langs de muzikale hoogtepunten van de route maar biedt ook diepgaande informatie over de geschiedenis teksten en foto’s van de 11 carnavalsschlagers. Bezoekers worden aangemoedigd de teksten te lezen en mee te zingen, waardoor de carnavalsgeest echt tot leven komt.

Voor meer informatie over de looproute en de verhalen achter de carnavalsschlagers, bezoek https://carnavalsroute.nl. Deze website is een bron van kennis en plezier voor iedereen die geïnteresseerd is in de carnavalscultuur van Groenlo.

De Carnavalslooproute biedt een innovatieve manier om de stad te verkennen, waarbij de vrolijke klanken van carnaval je gids zijn.

