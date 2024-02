Veelzijdig Pop en Jazz docentenconcert bij Boogie Woogie Cultuurcentrum

WINTERSWIJK – Op vrijdagavond 1 maart verzorgen de docenten van de afdeling Pop/Jazz/Urban van Boogie Woogie Cultuurcentrum een buitengewoon afwisselend docentenconcert. Tijdens dit concert laten de docenten zien dat deze afdeling van Boogie Woogie in de lift zit, zowel qua aantal docenten als ook inhoudelijk. Vele muziekstijlen komen voor het voetlicht en ook cross-overs. Naast een top ritmesectie werken ook blazers, een vibrafonist en zangeres mee aan de optredens. Tevens worden backing vocals toegevoegd aan de zangnummers.



Een greep uit het programma: Don’t Dream It’s Over van Crowded House, All Night Long van Lionel Ritchie, You Can Close Your Eyes van James Taylor, How Long van Paul Carrack, Multicolor van Son Mieux en Stolen Moments van Frank Zappa.

Het docentenconcert vindt plaats in het muziekcafé van Boogie Woogie aan de Roelvinkstraat 2 in Winterswijk. Het concert begint om 19.30 uur en de toegang is gratis. Iedereen is van harte welkom!



Bron(nen) & Afbeelding(en)