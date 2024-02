‘Wandelende hoofdredacteur’ Claudia Straatmans te gast in bieb

LICHTENVOORDE – Op vrijdagavond 1 maart aanstaande is Claudia Straatmans te gast in de Bibliotheek Lichtenvoorde. Deze oud-Lichtenvoordse en geboren Grolse heeft inmiddels een aantal wandelboeken het levenslicht laten zien. De lezing begint om 19.30 uur en kaarten zijn te reserveren via www.oostachterhoek.nl/claudia. De toegangsprijs is €2,50 voor leden en €3,50 voor niet-leden.

Claudia Straatmans

Claudia Straatmans (56) is geboren in Groenlo en getogen in Lichtenvoorde. Ze is hoofdredacteur van lifestylemagazine Nouveau. Ze stond eerder aan het roer van titels als Marie Claire, Glamour, Happy in Shape en Cosmopolitan. Claudia schuift regelmatig aan bij TV-programma’s als Blauw Bloed en in het verleden bij Koffietijd.

Haar geuzennaam is ‘de wandelende hoofdredacteur’. Inmiddels heeft ze drie wandelboeken op haar naam staan. Wandelboeken waarbij uiteraard ook in de Achterhoek gelopen wordt.

Wandelboeken

In 2021 kwam het eerste wandelboek van Straatmans uit: ‘Het lifestylewandelboek’. In dit boek vind je een selectie van wandelingen door heel Nederland van 3-5 km tot meerdaagse tochten en een aantal (wijn)wandelingen in het buitenland, met wandeltips en diverse adressen voor na het wandelen.

Het tweede boek kwam een jaar later uit. In ‘Het 4-seizoenenwandelboek’ beschrijft Claudia wandelroutes per seizoen, met lifestyleadviezen van bekende Nederlanders.

Vorig jaar verscheen het derde boek: ‘Weekend weg wandelgids’, een gids met twintig bestemmingen voor weekendjes weg in Nederland en België, met veertig bijbehorende wandelroutes en kaarten.