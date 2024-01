Educatiepakket Plat veur Potwottels nu aan te vragen

DOETINCHEM – Met het gloednieuwe educatiepakket Plat veur Potwottels, leren jonge kinderen spöllenderwies plat praoten. Kinderdagverblijven, basisscholen en bibliotheken kunnen nu gratis het pakket aanvragen bij het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers. Eind januari zijn de pakketten af te halen op diverse locaties in de regio.

Het ECAL had al educatiemateriaal voor allerlei leeftijden en doelgroepen. Denk aan Wiesneus en Van Old naor Jong Achterhooks voor basisschoolleerlingen, Streektaal in de Zorg voor mbo en verzorgenden, en de Cursus Achterhoeks voor volwassenen. Nu komt daar een nieuwe doelgroep bij: kinderen van twee tot vijf jaar oud. Uit onderzoek blijkt dat jonge kinderen heel makkelijk nieuwe talen onder de knie krijgen. De verbindingen die hierbij in de hersenen worden gelegd, hebben bovendien een positief effect op de taligheid en latere ontwikkeling. Hoe mooi is het dan om de eigen streektaal al vanaf jonge leeftijd aan te bieden!

Spöllenderwies: Leren moet vooral leuk zijn en kleine kinderen kunnen natuurlijk nog niet lezen. Met Plat veur Potwottels kan men op een speelse, laagdrempelige manier met streektaal aan de slag. Het pakket bevat een serie van drie ‘veurlaes en doebuukskes’, een Achterhoeks-Nederlands voorleesboek over ‘t Kniepertje met bijbehorend ontdekboek, een grote dobbelsteen met plaatjes die horen bij de boekjes, een zoekplaatposter met Achterhoekse woorden, en een aantal speciaal ontwikkelde Potwottel-liedjes. De liedjes zijn geschreven en ingezongen door Karin Hukker. De illustraties in de boekenserie en op de zoekplaatposter zijn gemaakt door striptekenaar Herman Roozen, ook bekend van de strip Opa in vakblad Boerderij.

Gratis voor (onderwijs)instellingen: Het educatiepakket is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de provincie Gelderland en is gratis aan te vragen bij het ECAL door organisaties als kinderdagverblijven, basisscholen (onderbouw), speelleergroepen, gastouders en bibliotheken. Het pakket wordt vanaf eind januari uitgeleverd. Ouders en opa’s en oma’s die op een leuke manier in het Achterhoeks met hun (klein)kinderen aan de slag willen, kunnen de voorleesboekjes uit het pakket kopen via de website Achterhoekseboeken.nl.

Zaadje planten: Het ECAL hoopt dat het Plat veur Potwottels pakket veel wordt aangevraagd en gebruikt, zodat jonge kinderen uit de hele Achterhoek in aanraking komen met onze mooie streektaal. Als deze zaadjes eenmaal zijn geplant, is het op latere leeftijd ook veel makkelijker om de taal te leren en te spreken. Tenslotte is jong geleerd, oud gedaan!

Meer informatie en het aanvraagformulier staan op: www.ecal.nu/potwottels

