Open Monumentendag bij het station in Groenlo

GROENLO – Op zaterdag 11 september neemt het GOLS-station in Groenlo deel aan de Open Monumentendag. Tussen 13.00 en 16.30 uur zijn alle belangstellenden welkom bij het gerestaureerde stationsgebouw aan de Stationslaan in Groenlo, om meer over de plaatselijke spoorhistorie en de toekomstplannen van de stichting GOLS-station Groenlo te weten te komen. Uit Hengelo komt een spoorfiets, waarmee men zich over het spoor heen en weer kan bewegen. Er is een foto-expositie en een maquette, en men kan filmpjes bekijken over het plaatsen van de belangrijkste aanwinsten van de stichting: De donderbus en de locomotief. Arjan Ligtenbarg, deskundige op het gebied van het spoor in de Achterhoek en schrijver van meerdere boeken over het spoor, zal ook aanwezig zijn. Voor kinderen zijn er activiteiten waaronder een locomotief-springkussen.

In de ochtend is er een besloten bijeenkomst voor donateurs, zij ontvangen een messing bielsplaatje met hun naam erop, dat op een van de bielzen van de spoorbaan geschroefd gaat worden. In de middag tussen 13.00 en 16.30 uur is het monument aan de Stationslaan 11 in Groenlo voor alle overige belangstellenden geopend.