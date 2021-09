Stemmen Gelderse Roos Publieksprijs van start

Deel dit bericht













Een ‘verzamelbeest’ als aaibare, interactieve gids voor kinderen, enthousiaste vrijwilligers die YouTube video’s maakten over hun favoriete kunstwerken, een coronaproof buitententoonstelling en een mobiele educatiedependance. Dat is een greep uit de 24 inzendingen die Erfgoed Gelderland mocht ontvangen voor de Gelders Roos Prijs 2021. Wie de publieksprijs wint, dat bepaal jij. Vanaf vandaag kan er gestemd worden via erfgoedgelderland.nl/stemmen.

Gelderse Roos Prijs: een bijzondere editie

Sinds 2017 reikt Erfgoed Gelderland elke twee jaar de Gelderse Roos Prijs uit. Gezien de bijzondere omstandigheden in verband met de coronacrisis was de centrale vraag aan Gelderse erfgoedorganisaties deze editie: Wat heeft u het afgelopen jaar gedaan om in contact te blijven met uw vrijwilligers en uw publiek? Erfgoedprojecten die dit op een bijzondere manier hebben aangepakt, worden met de Gelderse Roos Prijs in het zonnetje gezet. Erfgoed Gelderland reikt twee prijzen uit: de juryprijs en de publieksprijs. De winnaars ontvangen €1000 en een tastbare Gelderse Roos gemaakt door CODA ExperienceLab.

Inspirerende erfgoedprojecten

Erfgoed Gelderland is blij met het aantal inzendingen. Ook de diversiteit tussen de ingezonden erfgoedprojecten is groot. De erfgoedinstellingen zijn allemaal op een eigenzinnige manier aan de slag gegaan met hun vrijwilligers en publieksbereik. De Gebroeders van Lymborch Dagen werden bijvoorbeeld in een digitaal jasje gestoken onder de noemer ‘Van Lymborch Draait Door!’, Kasteel Doornenburg en het Wijnmuseum Arnhem ontwikkelden beide een audiotour en verhalen werden digitaal naar het publiek gebracht met websites als doesburgvertelt.nl en verhaaltussenmaasenwaal.nl.

Breng je stem uit!

Vanaf 6 september tot en met 1 oktober kan er gestemd worden op alle inzendingen. Op erfgoedgelderland.nl/inzendingen zijn de erfgoedprojecten te bekijken die meedingen naar de prijs. Via het stemformulier kan publiek kenbaar maken wie zij vinden dat de publieksprijs dit jaar verdient. Er mag op meerdere projecten gestemd worden, maar niet meerdere keren met hetzelfde e-mailadres op hetzelfde project. Tot 24 september is het aantal stemmen te volgen op erfgoedgelderland.nl. Om het spannend te houden worden de aantallen in de laatste week niet bijgewerkt op de website. Ga dus snel naar erfgoedgelderland.nl/stemmen en stem!