Opnieuw grote deelname aan jeugdviswedstrijd

GROENLO – Woensdagavond 3 juli werd de vierde en laatste jeugdwedstrijd gevist. Ditmaal was het strijdtoneel de Maliebaan aan de stadsgracht. Het is inmiddels een traditie dat de laatste wedstrijd voor de jeugd aan de gracht wordt gevist. Zo leren ze ook wat het is om te vissen in de stadsgracht.

Er was een prachtig parcours uitgezet aan de Maliebaan. Maar liefst 23 kinderen meldden zich bij de inschrijving. Gelukkig was het droog na een regenachtige dag. Nadat alle kinderen waren ingeschreven, volgde de briefing en kon er geloot worden. Dit verliep vlot.

Nadat de kinderen hun gelote visplek hadden opgebouwd, volgde om 19.00 uur het startsignaal. In de stadsgracht moet je heel anders vissen dan bijvoorbeeld bij de vijver van de Hartreize. Waar de vissen bij de Hartreize meteen werden gevangen, is het aan de stadsgracht altijd even aftasten.

Telronde

Halverwege de wedstrijd volgde de eerste telronde. Toen al werd duidelijk dat de vissen nog niet zo op dreef waren. Om 20.00 uur volgde het eindsignaal en kon de laatste telronde beginnen en de eindstand worden opgemaakt.

Inmiddels waren alle kinderen voorzien van een pakje drinken en vergaapten ze zich aan de mooie prijzentafel die er weer was. Voorzitter Erik Mentink reikte de prijzen uit en bedankte allereerst alle vrijwilligers die het altijd weer mogelijk maken dat de jeugd leuke wedstrijdjes kan vissen.

Winnaars

Er waren deze avond twee winnaars die elk 7 vissen hebben gevangen. Wesley Wagendorp en Tygo Janssen mochten als eersten een prijs uitzoeken. In totaal werden 72 vissen gevangen. Nadat de laatste kinderen hun prijs hadden ontvangen, volgde de traditionele groepsfoto. Hierna volgde de verloting van visspullen die de Groenlose Hengelsport Vereniging allemaal krijgt aangeboden. Vele blijde gezichten en Fabian Meijnen won zelfs een complete transportkar met daarop een viskoffer.

Al met al kan de Groenlose Hengelsport Vereniging terugkijken op vier geweldige leuke jeugdviswedstrijden waar in totaal maar liefst 94 kinderen aan hebben meegedaan. En wat hebben ze genoten.

Kermisviswedstrijd

Over enkele weken kan de jeugd opnieuw de strijd aangaan met elkaar, want op kermiszondag 18 augustus wordt de traditionele kermiswedstrijd voor de jeugd gevist. Meer info hierover volgt via St. Grolse Kermis.

Uitslag 3 Juli 2024

1. Tygo Janssen 7 vissen

Wesley Wagendorp 7 vissen

2. Lasse Stӧteler 6 vissen

3. Dayren te Brake 5 vissen

Anne-kim ten Holder 5 vissen

Luca Tigges 5 vissen

Jayden te Brake 5 vissen

4. Milan Pfeifer 4 vissen

Stijn van Hemert 4 vissen

5. Simon Westhoff 3 vissen

Xavier Didi 3 vissen

Mees Westhoff 3 vissen

Tycho Geelink 3 vissen

Dyon Meekes 2 vissen

6. Bryan Meekes 2 vissen

Job te Brake 2 vissen

Bjorn Snoek 2 vissen

Siem Bomers 2 vissen

7. Fedde Stapelbroek 1 vis

Joost Stapelbroek 1 vis

8. Lucas ten Holder 0 vissen

Fabian Meijnen 0 vissen

Lenn Kamphuis 0 vissen