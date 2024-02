GROENLO – Op dinsdag 9 april is het ‘Marianum DOET Dag!’ Een dag waarop Marianum leerlingen uit Groenlo stimuleert om een maatschappelijke bijdrage te leveren en hen te laten ervaren hoe belangrijk en waardevol het is om een onbetaalde bijdrage te leveren aan de maatschappij.

Marianum is op zoek naar lokale projecten

Voor deze dag is Marianum op zoek naar lokale projecten in de omgeving van Oost Gelre waar leerlingen van onze locatie Groenlo een zinvolle bijdrage aan kunnen leveren. Hieronder een aantal voorbeelden van mogelijke projecten:

Activiteiten in verzorgingshuizen, ziekenhuizen of bejaardentehuizen, zoals wandelen met cliënten die aan een rolstoel gebonden zijn, het verzorgen van enkele activiteitenmiddagen of kaarten of spelletjes spelen met bewoners.

Activiteiten voor (sport-)clubs, zoals training geven aan jongere kinderen, vrijwilligerswerk in het zwembad, assisteren bij wedstrijden (scheidsrechter, coach, verzorger) of meehelpen op sportdagen en toernooien meehelpen.

Activiteiten in het buurt- of wijkcentrum, zoals organiseren of assisteren bij activiteiten voor jonge kinderen, kinderopvang na school of in het weekend, meehelpen in de kantine of met het organiseren van een buurtfeest



Interesse? Inschrijven kan tot en met 29 maart

Heeft u een lokaal project waar extra handen welkom zijn? Ga dan naar de website van Marianum (https://marianum.nl/nieuws/oproep-organisaties-gezocht-voor-marianum-doet-dag-van-9-april/) en vul daar het formulier in. Dit kan tot en met 29 maart. Als u aanvullende vragen heeft, kunt u mailen naar: m.stokkers@marianum.nl