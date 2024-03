Grol weet de wedstrijd in de 2de helft naar zich toe te trekken!

GROENLO – Het is de eerste prachtige en zonnige zaterdag van dit jaar als wij op het 2de veld, beter bekend als ’t Wilgenpark, het opnemen tegen AZSV.

Klokslag 10:00 uur wordt er afgetrapt voor de wedstrijd en voordat iedereen het door heeft schiet Jur de bal al achter de doelman van AZSV, 1-0 in de eerste minuut! Een flitsende start maar het is AZSV die na een fout in de opbouw van de Grol in de 6de minuut de gelijkmaker weet te scoren, 1-1 in de 6de minuut. Het spel golft hierna op en neer. Beide teams zijn aan elkaar gewaagd en aan beide zijde zijn de nodige mogelijkheden te noteren. Het is uiteindelijk AZSV dat de voorsprong neemt na een ongelukkige pass van Floris die ze weten te onderscheppen en onhoudbaar achter keeper Björn schieten, 1-2 in de 16de minuut. Grol laat het er niet bij zitten en het is Huub die direct vanaf de aftrap de diepte zoekt en vrij voor de keeper de bal beheerst binnen schiet, 2-2! Grol pakt direct door, het is goed verdedigend werk van Floris en Tygo die de bal goed meegeven aan Dario. Dario geeft de bal goed af op de meegelopen Huub. Hij bedenkt zich niet en schiet de bal hard in het net, 3-2 in de 17de minuut. Nu is AZSV weer aan zet op deze achterstand weer gelijk te trekken. Ze zoeken de aanval maar door goed keeperswerk van Björn blijft de voorsprong nog voor de Grol. Toch is het net voor rust als AZSV een uitgelezen mogelijkheid krijgt en deze niet onbenut laten, 3-3 in de 20ste minuut. De wedstrijd blijft zo mooi in evenwicht en met deze gelijke stand wordt de ranja opgezocht. In de rust worden er door de leiders Niek en Barry nog een aantal tips en tricks meegegeven om deze wedstrijd in ons voordeel te kunnen beslissen.

Toch begint de Grol met een valse start aan de 2de helft. Ondanks het steeds beter wordende spel van de Grol is het AZSV die met een goed uitgevoerde counter de 3-4 weten te scoren in de 27ste minuut. Dit is voor de Grol het startsein om een tandje extra te geven. De jongens van de Grol pakken alle verkregen tips ter harte aan. Het gehele team samen met invaller Lars als doelman door een aantal blessures beginnen heerlijk te combineren van achteruit. De bal gaat veelvuldig rond en goed verdedigend werk wordt afgewisseld met prachtige aanvallen met steekballen of met voorzetten vanaf de zijkant. Het is Dario die de gelijkmaker scoort met een prachtig schot op aangeven van Floris in de 30ste minuut. Hierna gaat het hard met de doelpunten, Dario, Jur en 2 maal Huub zetten de stand op 8-4. Daarna is het Lars die als keeper een prachtige assist geeft aan Dario voor de 9-4! Een prachtige combinatie tussen Huub, Jur en Dario zorgt voor de 10-4. Ook het laatste doelpunt van vandaag komt op naam van Dario. Hij weet een steekbal van Tygo beheerst af te ronden, 11-4! Grol heeft een prachtige 2de helft gespeeld door goed combinerend voetbal en zichzelf beloond met een aantal prachtig uitgespeelde doelpunten. Hiermee blijven de 3 punten meer als verdiend in Groenlo!

