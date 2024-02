Gamen in de bieb Winterswijk

WINTERSWIJK – Zondag 10 maart staat de Bibliotheek Winterswijk in het teken van games en spelletjes. Vanaf 14.00 uur is iedereen tussen de 12 en 18 jaar van harte welkom. Deelnemen is gratis, maar aanmelden is fijn: www.oostachterhoek.nl/zooo en zet er ook even bij welk spel of game je meebrengt.

Ga jij als eerst over de finish met Mario Kart? Of speel je liever een potje Kolonisten van Catan? Speel je favoriete spelletjes tijdens de spelletjesmiddag. Neem je eigen bordspel, gameconsole of laptop mee!

