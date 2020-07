Museum Villa Mondriaan zoekt vrijwilligers

WINTERSWIJK – Sinds de heropening van museum Villa Mondriaan op 5 juni lopen de bezoekersaantallen weer op. Het museum is erg in trek bij museumkaarthouders en vakantiegangers in eigen land. Langzaamaan worden de openingstijden weer opgeschaald, maar om weer volledig open te kunnen is Villa Mondriaan hard op zoek naar tijdelijke vrijwilligers.

Museum Villa Mondriaan is het museum over de jonge jaren van kunstenaar Piet Mondriaan, gevestigd in het huis waar hij zelf van zijn achtste tot zijn twintigste levensjaar woonde. Sinds de officiële opening in 2013 beleeft het museum veel succes, mede dankzij de inzet van de vrijwilligers. In de nasleep van de coronacrisis kunnen veel oudere vrijwilligers echter nog niet weer beginnen. Daarom doet Villa Mondriaan een beroep op Winterswijkers om het museum open te houden. Jongeren, studenten, parttime thuiswerkers, iedereen is welkom om zich in te zetten bij Villa Mondriaan.

Bij interesse kunt u een CV en motivatie sturen naar info@villamondriaan.nl. Voor meer informatie kunt u terecht op villamondriaan.nl/vrijwilliger-worden.

