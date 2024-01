GROENLO – Tijdens de eerste buutavond in het carnavalshuis City Lido, heeft Maarten Kooiker, President van Carnavalsvereniging De Knunnekes, een bijzondere onderscheiding uitgereikt. Deze eer viel te beurt aan Peter ‘Penning’ Nales, een lid dat volgens Kooiker “dubbel en dwars verdient heeft om in het zonnetje gezet te worden.”

Sinds zijn toetreding tot de vereniging in 2007 heeft Peter Nales een significante rol gespeeld, met name binnen de jeugdcommissie waar hij initiatieven ontplooide om het jeugdcarnaval in Groenlo te laten groeien. In 2013 nam hij de belangrijke rol van penningmeester op zich binnen het dagelijks bestuur.

“Peter heeft in de afgelopen 11 jaar met zijn kennis en toewijding de vereniging naar bloeiende hoogten gebracht,” aldus Kooiker. “Wij zijn een financieel gezonde club, mede dankzij het door Peter uitgezette beleid. Zijn invloed strekt zich uit van de sponsorcommissie tot de jeugdcommissie, en van de technische tot aan de feestcommissie.”

Peter zal zijn activiteiten binnen de sponsorcommissie en het regelen van de koelkast tijdens buutavonden blijven voortzetten.

Als blijk van waardering voor zijn grote verdiensten en bijdrage aan het carnaval, werd Peter Nales onderscheiden met ‘het Gouden Knunneke’, een van de hoogste onderscheidingen van de vereniging. Deze eer werd hem toegekend door Vorst Jeroen Doest.

“We zijn gelukkig nog lang niet van Peter af,” voegde Kooiker toe, met een knipoog naar de voortdurende betrokkenheid van Nales bij de vereniging.

