Internationale Kunstmanifestatie Huntenkunst viert 30ste Editie

ULFT – Van 24 tot 26 mei viert Huntenkunst, de internationale kunstmanifestatie, zijn 30ste editie in de SSP-hal te Ulft. Dit jaar presenteert het evenement een divers aanbod van hedendaagse beeldende kunst met deelnemers uit meer dan 25 landen, waaronder nieuwe en terugkerende kunstenaars.

Met een focus op zowel gevestigde als opkomende kunstenaars, biedt Huntenkunst een platform voor ongeveer 250 kunstenaars uit binnen- en buitenland. Dit jaar worden kunstenaars uit Pakistan uitgelicht in een speciaal paviljoen, als onderdeel van het thema ‘Pakistan’. De expositie ‘De Pakistanen komen!’ zal ook te zien zijn in Galerie bij de Boeken op het DRU Industriepark.

Naast de internationale presentaties is er speciale aandacht voor jong talent. Afgestudeerde studenten van Artez Arnhem krijgen de kans hun werk te tonen in een speciaal ontworpen paviljoen. Dit initiatief benadrukt het belang van nieuwe generaties kunstenaars en trekt een jonger publiek.

De SSP-hal, waar ooit de bekende DRU-pan werd geproduceerd, wordt omgetoverd tot een ‘kunstdorp’ waar bezoekers zich kunnen onderdompelen in een wereld van kunst en verwondering. De inrichting van de hal creëert een unieke beleving waar elke expositieruimte een nieuwe ontdekking is.

Huntenkunst, gestart in 1993 in het buurtschap Veldhunten, is uitgegroeid tot een internationaal erkend festival en trekt jaarlijks vele kunstliefhebbers.

Toegang is mogelijk op de volgende dagen en tijden:

Vrijdag 24 mei: 17-21 uur

Zaterdag 25 mei: 10-20 uur

Zondag 26 mei: 10-18 uur

Voor meer informatie en tickets: www.huntenkunst.org of contact via info@huntenkunst.org.